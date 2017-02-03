Хабаровский край рискует остаться без местной рыбы

Порядка 40 рыбоперерабатывающих предприятий Хабаровского края могут закрыться уже к концу февраля. Критическая ситуация сложилась из-за отсутствия сырья в регионе. И это при том, что ещё прошлой осенью рыбодобытчики докладывали о новых рекордах вылова во время кетовой путины.

Большой промышленный холодильник нового рыбоперерабатывающего предприятия, которое всего год назад появилось на рынке, практически пуст. В течение месяца последние брикеты с кетой уйдут под нож, и тогда можно будет закрывать завод за ненадобностью. Подобная ситуация сложилась во всей отрасли. Купить замороженный лосось у местных добывающих предприятий, начать его солить, коптить или мариновать — невозможно, потому что рыбы нет.

«То, что осталось, что не вывезли в другие регионы, не продали и не вывезли в Китай — очень высокая стоимость, доходит до 200 рублей за килограмм кеты. Мы не в состоянии конкурировать с производителями других регионов», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» генеральный директор рыбоперерабатывающего предприятия Елена Силкина.

У большинства собственников заводов, специализирующихся на глубокой переработке кеты, нет своих рыболовецких участков, поэтому они покупают сырьё по рыночной цене. Теоретически можно было забить склады в путину, но денег на такой объём может не хватить. К тому же рыболовы Охотоморской подзоны не выбрали свои квоты осенью 2016 года и не отработали договоры поставок лосося. При этом был зафиксирован рекордный лов кеты в Амуре, однако и у перекупщиков склады сейчас пусты.

«Сырья нет в принципе, поэтому решать эту проблему пока не представляется возможным. Мы же не можем купить своё сырье у китайцев по определению, также мы не можем поднимать экономику Приморского края», — отметила председатель комитета рыбного хозяйства при Дальневосточном объединении промышленников и предпринимателей Евгения Охота.

Сейчас на прилавках лишь 30 процентов рыбной продукции из Хабаровского края, основную часть занимает Приморье и Сахалин. Местные переработчики начинают расторгать договоры с продавцами. Чтобы изменить ситуацию, многие отраслевики объединились и направили открытое письмо всем заинтересованным структурам. В документе описали ситуацию и предложили варианты выхода из тупика — например, вернуть квоты на вылов рыбопереработчикам или выделить им субсидии для закупки сырья.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2016 году лососёвая путина отметилась очередным рекордом. С июля по октябрь этого года рыбаки выловили 85 тысяч тонн красной рыбы — таких показателей отрасль не добивалась последние 25 лет. Так, за прошлый нерестовый сезон, который также был выдающимся, добыли 67 тысяч тонн лососёвых.