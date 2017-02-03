Полтонны икры с "левыми" документами нашли в аэропорту Хабаровска

В аэропорту дальневосточной столицы специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в ходе досмотра груза обнаружили партию лососевой икры с поддельными сопроводительными документами. Полтонны деликатеса везли из Комсомольска-на-Амуре в Новосибирск.

Специалисты управления сделали запрос в ветеринарную службу Комсомольска. После этого выяснилось, что документы с указанным серийным номером там выдавали, но не на икру, а на партию рыбы.

«Подделку документов наши специалисты обнаружили впервые. Бумаги сразу вызвали сомнения — слово «рыба» там подтёрли и вписали «икра». Сейчас изъятый груз находится на изолированном хранении, проводится проверка, выясняется, откуда эта икра, кто её хозяин», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Сергей Рубанов.

Нелегальную икру изъяли, в скором времени её уничтожат. Планируется, что это произойдёт в течение двух недель. Материалы дела специалисты ведомства передали в полицию — вероятнее всего, деликатес добывали браконьеры. Также нарушителям грозит наказание за подделку документов.