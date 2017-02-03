"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь

На дорогах краевой столицы работает необычный автобус 29-го маршрута: снаружи его украшают наклейки с православными крестами, в салоне пахнет ладаном, а вместо рекламы наклеены иконы. Пассажиры называют его автобусом-церковью.

«Такой автобус в городе один. Его освещал монах Антоний, бывший владыка, он сейчас уехал в Аргентину. Люди, в основном, хорошо реагируют. Я продаю билетик, а они берут у меня консультации, когда какой православный праздник, или в какой церкви проходит богослужение. Есть пассажиры, которых начинает тут корёжить. Ругаются, злятся, потому что демоном одержимы такие люди. А был такой случай, мальчишки увидели наш автобус, перекрестились и только потом зашли в него», — рассказала паблику «Типичный Хабаровск» кондуктор необычного автобуса Наталья Петровна.

Мнения пассажиров о подобном транспорте расходятся. Одни полностью поддерживают подобное начинание и считают, что в таком автобусе находятся под защитой — никакие аварии не страшны. Другие выступают против православной атрибутики в транспорте.

«Я не крещённый, и на мой взгляд, автобус как автобус. И вот вся эта атрибутика от ДТП не спасёт, если случится что-то, то это жизнь, и иконы не помогут. И не все это любят, есть же противники, атеисты, представители другой веры, зачем развешивать это всё?», — считает пассажир Андрей Павлов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В Хабаровском пассажирском автотранспортном предприятии подобное начинание поддержали. Уже два года этот автобус, раньше работавший на 8-ом маршруте, по воскресеньям бесплатно возит верующих от Спасо-Преображенского собора до Свято-Успенского монастыря.

«Утром в 7:30 автобус забирает людей на площади Славы и везёт в монастырь, а после окончания службы доставляет обратно. Поездки бесплатные, их осуществляют на пожертвования ХПАТП. Салон украсили не так давно, это сделал сам водитель Роман, все эти вопросы он согласовал с дирекцией автопарка», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» священнослужитель монастыря Алексей Корзун.

В Хабаровской епархии о православном автобусе знают и идею поддерживают. Подобный пассажирский транспорт в городе есть, но все остальные машины лишь украшены надписями «Спаси и сохрани».