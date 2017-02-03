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В Хабаровске дело вокруг строительства аквапарка стало уголовным

В Хабаровске дело вокруг строительства аквапарка стало уголовным
В действиях городских чиновников прокуроры увидели множество нарушений
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице ситуацией вокруг местного аквапарка занялись правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Их усмотрели прокуроры в действиях чиновников хабаровской администрации.

«Вчера на расширенном заседании по подведению итогов работы прокуратуры края за 2016 год прокурор озвучил эту информацию. Он сообщил, что внимание ведомства привлекла ситуация, связанная с хабаровским аквапарком. В результате проверки выяснилось, что инвестор практически на каждом этапе согласования проекта сталкивался с различного рода проволочками. Материалы проверки прокуратура направила в УМВД, где вчера, 2 февраля, было принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

По её словам, дело завели по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту злоупотребления должностных полномочий к ответственности могут привлечь чиновников городской администрации, однако пока информацию о фигурантах дела не разглашают ни в прокуратуре края, ни в региональном управлении МВД России. Пока известно, что в скором времени надзорный орган устроит масштабную финансовую проверку.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр города Александр Соколов раскритиковал проект бизнесменов и попросил их сократить торговые площади. Центр планировали возвести в Индустриальном районе Хабаровска. Там хотели открыть комплекс с детским бассейном, тремя саунами, больше чем десятью горками различной геометрии и высоты. В аквапарке, по задумке авторов проекта, должны были появиться также массажный салон, кафе и водный бар, светомузыкальные фонтаны и смотровая площадка с видом на Амур. На итоговой пресс-конференции в краевой столице губернатор региона Вячеслав Шпорт признал вину муниципалитета в том, что местные и южнокорейские инвесторы отказались от строительства аквапарка в Хабаровске. У городских чиновников на это нашёлся свой ответ — они заявили, что ни разу не видели инвестора, но работать с ним готовы. В конце 2016 года ООО «Броско» и администрация краевой столицы всё-таки подписали соглашение о строительстве объекта.

 
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