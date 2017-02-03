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Дальневосточный симфонический оркестр нашёл себе дирижёра

Дальневосточный симфонический оркестр нашёл себе дирижёра
Конкурсное прослушивание выиграл Антон Шабуров
5 минут назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: antonshaburov.com

В Хабаровске определились с кандидатурой на должность главного дирижёра Дальневосточного академического симфонического оркестра. Место на мостике займёт Антон Шабуров из Екатеринбурга. К своим обязанностям он приступит в августе этого года.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», конкурса на должность главного дирижёра филармония не объявляла, кандидаты узнали о вакансии сами. Среди претендентов были только мужчины. Свои кандидатуры предлагали дирижёры из Москвы, Красноярска, Уфы.

«Комиссия утвердила кандидатуру Антона Шабурова, он согласился. Сегодня идут переговоры, потому что у него есть свои планы. Он привлёк экспертов своими высокими профессиональными качествами, образованием, владением специальностью, опытом работы. Позже мы узнали, что у него есть историческое образование, что он владеет иностранными языками. Надеемся, что всё сложится хорошо», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Александр Емельянов.

Антон Шабуров закончил Уральскую и Московскую консерватории, шесть лет работал главным дирижёром симфонического оркестра Уральской консерватории, победитель международных конкурсов. В настоящее время 33-летний музыкант дирижирует в Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Люксембурге, городах США и Казахстана.

Сейчас Антон Шабуров работает с Дальневосточным симфоническим оркестром, помогает составлять программу на следующий сезон и уже 4 февраля даст концерт. После этого он покинет Хабаровск и вернётся в город 21 августа к новому сезону. В будущем дирижёр планирует увеличить количество музыкантов с 60 до 85 человек.  

Без руководителя оркестр остаётся уже восемь месяцев. После ухода Тиграна Ахназаряна на помощь пришёл Руслан Антипинский из краевого музыкального театра. По ходу сезона с ДВАСО работали приглашённые специалисты, в том числе Илья Дербилов. Он открыл симфонический сезон в Хабаровске и успел дать концерт в начале 2017 года.

 
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