В Хабаровском крае наладят сотрудничество с Хоккайдо в лесной отрасли

В Хабаровском крае будут расширять сотрудничество с японской префектурой Хоккайдо. Планы на будущее обсудили в правительстве региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, территории успешно сотрудничают по широкому спектру вопросов, в том числе в инвестиционной сфере.

«У нас уже есть «истории успеха» работы японских компаний в рамках территорий опережающего социально-экономического развития. В ТОСЭР «Хабаровск» построен тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей с участием японской корпорации JGC. В 2017 году планируется двукратное увеличение производственных мощностей комплекса. В прошлом году в Хабаровске открылся официальный дилерский центр «Лексус» при участии одной из японских корпораций», — отметил первый заместитель председателя краевого правительства Аркадий Мкртычев.

Он предложил рассмотреть новые направления сотрудничества между Хабаровским краем и префектурой Хоккайдо. По его словам, следует уделить внимание лесной отрасли, у которой сейчас наблюдается большой инвестиционный потенциал.

«Сегодня между префектурой Хоккайдо и Хабаровским краем налажено тесное сотрудничество. Активно развивается торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные обмены. На новый этап вышла работа в сфере здравоохранения. В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве мы намерены продолжить взаимные студенческие обмены, научные и профессиональные стажировки преподавателей и студентов», — отметил вице-губернатор префектуры Хоккайдо Ясухиро Цудзи.

Японии также интересно участие в проектах в рамках режима свободного порта. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на дальневосточную столицу собираются распространить налоговые преференции, которые предусмотрены режимом свободного порта. Правительство России предварительно одобрило эту идею. По оценкам чиновников, программа принесёт городу более 65 миллиардов рублей инвестиций.