В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр

В Хабаровском крае утвердили стоимость жилья за один квадратный метр. Соответствующий приказ разместили на сайте министерства строительства региона. Цены в ведомстве определили в рамках реализации программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

Так, цена за один квадратный метр в Хабаровске составила 57 тысяч рублей, в Комсомольске-на-Амуре несколько дешевле — 50,5 тысячи. Жильё в Хабаровском муниципальном районе обойдётся в 51 480 рублей за квадратный метр, в Комсомольском — 48 240. Больше всего денег за квартиру придётся отдать в Охотском районе — 73 400 рублей за метр. Самое дешёвое жильё можно приобрести в Нанайском муниципальном районе — квадратный метр здесь обойдётся в 46 520 рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители дальневосточной столицы стали покупать квартиры в три раза реже. В краевом центре жилых домах своих хозяев ждут около 865 квартир. Потенциальных собственников отпугивает высокая стоимость квадратного метра. Проблему цен в Хабаровском крае чиновники предлагали решить за счёт использования новых технологий строительства. Цены на жильё эконом-класса в начале этого года собирались снизить до 50 тысяч за квадратный метр. Мэр краевой столицы Александр Соколов пообещал, что в городе увеличатся объёмы возведения домов эконом-класса, в том числе малоэтажных.