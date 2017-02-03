В Хабаровском крае более 600 человек попросили в лесничествах дрова

В Николаевском, Кербинском и Нанайском лесничествах Хабаровского края за январь 2017 года заготовили более семи тысяч кубометров древесины. Срубленные стволы распиливают на чурки (сортименты), складывают в штабеля, фиксируют и вывозят с делян. Груз доставят в близлежащие населённые пункты — только с начала этого года в администрации муниципальных образований и непосредственно в лесничества обратились более 600 человек. Все они заключили договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.













Ещё в прошлом году специалисты лесничеств отводили деляны для предстоящей заготовки древесины, в том числе для собственных нужд граждан. Среди всех, кто обратился в муниципалитеты с начала года, 541 человек планирует использовать купленные кубометры для отопления. Ещё 56 покупателей нуждаются в древесине для ремонтных работ, а пятеро оформили покупку для предстоящего строительства.













В целях соблюдения санитарных и противопожарных правил, порубочные остатки лесники собрали в кучи для дальнейшей утилизации. Об этом сообщает пресс-служба управления лесами в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.