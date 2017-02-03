Голкипер хабаровского "Амура" оформил седьмой "сухарь" в сезоне

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы одержал ещё одну победу в рамках заключительной выездной серии игр регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз «тигры» обыграли новокузнецкий «Металлург» со счётом 1:0, а вратарь Юха Метсола оформил седьмой «сухарь» в сезоне.

Хозяева первыми создали голевой момент в матче. «Металлург» мог отличиться так же, как и в предыдущем поединке с «Адмиралом», реализовав выход два в одного, но на этот раз переиграть голкипера игроки «Кузни» не смогли. Хабаровчане в стартовые минуты особо не появлялись у ворот соперника, но вскоре добавили в скорости и создали несколько опасных моментов на территории Владислава Подъяпольского. Однако тот оказался начеку, в том числе и в эпизоде, когда Вячеслав Ушенин, технично сохранив шайбу у последнего рубежа «Кузни», вывел на ударную позицию своего брата Владислава.

После перерыва команды создали в разы больше голевых моментов. Уже на 14 секунде никем не опекаемый легионер «Амура» Томаш Зогорна мог открыть счёт, но Владислав Подъяпольский не дал этого сделать. «Металлург» с ответом затягивать не стал, и через минуту Артём Михеев был близок к тому, чтобы пробить Юху Метсолу, который потерял шайбу из виду, но момент реализовать хозяева не сумели.

По информации пресс-службы новокузнецкого «Металлурга», «Амур» к середине встречи оживился и снова пришла очередь вратаря выручать «Кузню». Самый верный шанс был у Владислава Ушенина, оставшегося в одиночестве на пятаке, вратарь хозяев выдал великолепный сэйв.

В третьем периоде «Амур» размочил счёт: новокузнечане провели неудачную смену, в результате чего Игорь Руденков в чужой зоне вышел на свободное пространство и бросил без помех — шайба попала в перекладину, а Кирилл Капустин оказался первым на добивании и отправил снаряд в пустые ворота. «Металлург» попытался сравнять счёт, но Юха Метсола не позволил сорвать себе «сухарь».

Победа принесла хабаровчанам три очка, однако не позволила уйти с 12-ой строчки турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «тигры» проведут 4 января. «Амур» в Новосибирске сыграет с «Сибирью».