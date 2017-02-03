В заповеднике "Большехехцирский" задержали браконьера на снегоходе

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У мужчины не было разрешения на оружие
|Фото: пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Во время планового патрулирования охранной зоны заповедника «Большехехцирски
После непродолжительно
Спустя некоторое время инспекторы обнаружили нарушителя с расчехлённым оружием. Он на большой скорости передвигался на снегоходе. Задержанным оказался житель Хабаровска. При проверке документов он предъявил охотничий билет и разрешение на право добычи зайца и боровой дичи, однако лицензии на хранение и ношения оружия у него не оказалось. На мужчину составили административный протокол за нарушение режима особой охранной зоны, подписывать который он отказался.
«Поскольку, минуя охранную зону заповедника «Большехехцирски
С начала 2017 года это уже второе нарушение заповедного режима на территории заповедника «Большехехцирски
После непродолжительно
Спустя некоторое время инспекторы обнаружили нарушителя с расчехлённым оружием. Он на большой скорости передвигался на снегоходе. Задержанным оказался житель Хабаровска. При проверке документов он предъявил охотничий билет и разрешение на право добычи зайца и боровой дичи, однако лицензии на хранение и ношения оружия у него не оказалось. На мужчину составили административный протокол за нарушение режима особой охранной зоны, подписывать который он отказался.
«Поскольку, минуя охранную зону заповедника «Большехехцирски
С начала 2017 года это уже второе нарушение заповедного режима на территории заповедника «Большехехцирски