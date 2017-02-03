В заповеднике "Большехехцирский" задержали браконьера на снегоходе

Во время планового патрулирования охранной зоны заповедника «Большехехцирски й» в районе устья реки Зоевка инспекторы обнаружили след снегохода. Поскольку он был свежим и других следов зимнего транспорта в этом районе не зафиксировали, сотрудники резервата решили преследовать неустановленное лицо.



После непродолжительно й погони стало понятно, что нарушитель преследовал двух изюбрей. После того, как преследуемые звери перескочили через реку Чирки и ушли в глубь территории заповедника, браконьер продолжил движение по охранной зоне резервата, попутно заезжая на солонцы. По характеру движения снегохода прослеживалось типичное охотничье поведение человека, целью которого являлась добыча диких копытных с грубым нарушением правил охоты. Спустя некоторое время инспекторы обнаружили нарушителя с расчехлённым оружием. Он на большой скорости передвигался на снегоходе. Задержанным оказался житель Хабаровска. При проверке документов он предъявил охотничий билет и разрешение на право добычи зайца и боровой дичи, однако лицензии на хранение и ношения оружия у него не оказалось. На мужчину составили административный протокол за нарушение режима особой охранной зоны, подписывать который он отказался.

«Поскольку, минуя охранную зону заповедника «Большехехцирски й», гражданин въехал на территорию района имени Лазо, где и был задержан, на место составления протокола был вызван участковый государственный инспектор КГКУ «Службы по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края», который составил протокол об административном правонарушении за нарушение правил охоты, а также изъял у него оружие», — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье». С начала 2017 года это уже второе нарушение заповедного режима на территории заповедника «Большехехцирски й». Теперь браконьер понесёт заслуженное наказание.