У хабаровчан есть повод угостить друзей морковным тортом

Любители сладостей во всём мире сегодня съедят по кусочку морковного торта, отмечая официальный праздник этого десерта. Дату предложили выделить американцы — 3 февраля они начали отмечать Национальный день сладкой выпечки из оранжевых корнеплодов.









Морковный торт имеет давнюю историю — подобные десерты готовили в Европе ещё в средние века. Из-за большого количества сахара, который содержится в моркови, её стали использовать в выпечке, как доступный подсластитель — сахар был тогда дорогим продуктом, особенно для простых людей. Согласно истории, так и появился морковный торт, иначе называемый «carrot cake», который сегодня стал одним из любимых американских десертов.









Наибольшую популярность десерт приобрёл в 1970-1980-е годы, когда в США началось массовое увлечение здоровым образом жизни и снижение потребления сахара. Считается, что морковный торт «здоровее», чем традиционный десерт со сливочным маслом, взбитыми сливками и сахаром, поскольку основной ингредиент в нём — тертая морковь. К тому же в тесто часто добавляют орехи и изюм. Крем для морковного торта традиционно делают из сливочного сыра, а не из масла, что добавляет ему неповторимый вкус. Поэтому десерт не выходит из моды. Сегодняшний праздник — отличный повод порадоваться себя и друзей кусочком вкусного и полезного лакомства.