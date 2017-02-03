В пятницу в Хабаровске будет теплее, но ветер усилится

В краевом центре сегодня, 3 февраля, переменная облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение дня ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.

Утром столбик термометра покажет отметку в -21…-19 градусов по Цельсию. Во второй половине дня воздух прогреется до -9…-7 градусов.



Направление ветра в Хабаровске осталось прежним — воздушные массы движутся с юго-запада. Однако их скорость усилилась до 7-12 метров в секунду.

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