Сегодня пятница, 03 февраля 2017 года, 08:37
В пятницу в Хабаровске будет теплее, но ветер усилится
В пятницу в Хабаровске будет теплее, но ветер усилится
Данила Козловский заинтриговал приморцев
Данила Козловский заинтриговал приморцев
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
Владимир Путин уволил главу Дальневосточного центра МЧС
Москвичи и петербуржцы хотят осваивать Сахалин
Москвичи и петербуржцы хотят осваивать Сахалин
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации
Регионы:


Популярное
вчера, 13:46
"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
вчера, 11:43
В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
вчера, 11:59
Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
вчера, 13:25
Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
вчера, 19:40
На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 08:55
Весна в феврале: в Приморье потеплеет до +5 градусов
вчера, 17:01
Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
вчера, 10:39
Машина владивостокской автолюбительницы эпично улетела в овраг
вчера, 15:41
Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
вчера, 20:40
Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации

Обсуждаемое
вчера, 19:40
12

На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей
вчера, 13:46
9

"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
вчера, 17:01
8

Угольные терминалы в Находке: пыль есть, виноватых - нет
вчера, 11:43
7

В Приморье из-за ЭРА-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто
вчера, 13:25
5

Губернатор Приморья предложил отсрочить ЭРА-ГЛОНАСС на полгода
сегодня, 02:17
4

Данила Козловский заинтриговал приморцев
вчера, 15:41
3

Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
вчера, 18:03
3

Во Владивостоке расселили 26 аварийных бараков
вчера, 09:33
2

Представители "Единой России" рассказали школьникам о патриотизме
вчера, 10:19
2

Сегодня "Адмирал" сразится с главным конкурентом за плей-офф
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 983



Система Orphus

В пятницу в Хабаровске будет теплее, но ветер усилится

В пятницу в Хабаровске будет теплее, но ветер усилится
Синоптики обещают, что осадков сегодня не будет
22 минуты назад
Погода | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В краевом центре сегодня, 3 февраля, переменная облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение дня ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.


 

Утром столбик термометра покажет отметку в -21…-19 градусов по Цельсию. Во второй половине дня воздух прогреется до -9…-7 градусов.


 

 

Направление ветра в Хабаровске осталось прежним — воздушные массы движутся с юго-запада. Однако их скорость усилилась до 7-12 метров в секунду.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru