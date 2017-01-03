В небо над Хабаровском поднялся столб дыма от горящего склада

В дальневосточной столице сегодня, 3 января, в Железнодорожном районе загорелся склад. По словам очевидца, пожар произошёл в помещении на улице Окружной. Читатель рассказал, что, когда он проезжал мимо, спасателей на месте происшествия не было, равно как и хозяина помещения.

«Горит склад на Окружной, 13, около торгового центра «Простор». Густой едкий чёрный дым. Не знаю, сколько метров в высоту, но видно было с Выборгской. Вокруг никого нет», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» читатель издания, который пожелал остаться неизвестным.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, спасатели локализовали пожар в Железнодорожном районе дальневосточной столицы в 17:04 по хабаровскому времени. По предварительным данным, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте происшествия продолжают работу пожарно-спасательные подразделения Хабаровска. К борьбе с огнём привлекли 37 человек личного состава и 11 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек и 9 единиц техники.