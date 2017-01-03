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Хабаровский край стал первым в ДФО по объёму лесозаготовок в 2016 году

Хабаровский край стал первым в ДФО по объёму лесозаготовок в 2016 году
В регионе продолжается реализация крупных профильных проектов
сегодня, 19:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Хабаровский край в 2016 году лидировал среди всех регионов ДФО по объёмам лесозаготовок. На местных предприятиях в течение года стабильно увеличивалась доля переработки круглой древесины — в прошедшем году этот показатель составил 40 %. Выпуск лущёного шпона, топливных гранул и пиломатериалов увеличился в среднем на 6 % по сравнению с 2015 годом. Это стало возможным благодаря тому, что в крае реализуются крупные инвестиционные проекты в лесной отрасли.

Проект ООО «Азия лес» в Солнечном районе правительство России признало приоритетным. На него выделили 847 миллионов рублей для строительства инфраструктуры. Компания работает над созданием мощностей по ежегодному производству 330 тысяч кубометров пиломатериалов, 290 тысяч кубометров технологической щепы и 84 тысяч тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест. Федеральные средства инвестор направит на строительство дорог и мостов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», крупнейшая лесоперерабатывающая компания региона RFP Group подписала три соглашения с японскими корпорациями. Главное из них — о финансировании пеллетного завода мощностью 90 тысяч тонн совместно с «Проспект Компани Лтд». Остальные договорённости закрепили дальнейшее развитие проекта, в частности — увеличение объёмов производства на пеллетном заводе до 500 тысяч тонн (совместно с «Дайчу Корпорейшн»).

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в прошлом году регион заключил соглашение с Народным правительством провинции Цзилинь Китая о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Стороны совместно реализуют стратегический проект «Аркаим — Цзиньда». Он состоит из трёх этапов, на последнем запланировано создание производства по переработке древесины для извлечения из лиственницы пребиотика и антиоксиданта в бондовой зоне «Синлун» провинции Цзилинь.

Агентство также писало, что проекты Хабаровского края по глубокой переработке древесины оценил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его мнению, создание отраслевого кластера на Дальнем Востоке должно придать импульс развитию предприятий лесоперерабатывающей промышленности региона.

 
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Комментарии
  • Сова  (сегодня, 21:01 )

    По заголовку - край лидирует в лесозаготовках, обидно , в крае уменьшатся площади лесов. Но дальше-то про что? Совсем про другое и никому не понятное. Опять про перерабтку и про Аркаим. Последнее вроде после переработки нашей продукции на последнем издыхании. В итоге не пойму потуги края по лесозаготовкам.

  • apelsinov@bk.ru  (сегодня, 21:19 )

    Было бы чем хвастаться! Лучше бы был лидером по восстановлению некогда богатых лесов. Что внукам оставите, болтуны?

  • Иванов Ваня, россиянин-дальневос  (сегодня, 21:51 )

    Ну, и хуля толку? Больше всех пней!. . Сколько тайги сгорает ежегодно в результате головотяпства, остальное выпиливаем- и в Китай! Когда уж будем гордиться не тем, что больше всех нефти и газа перекочали за границу, да леса вывезли этим пидарасам больше, чем с 1913 г. до вчерашнего дня, а продуктами интеллектуального труда, машиностроения, нефтехимии, судостроения, авиастроения?! Всё что имеем надо продать (подешевле!) на Запад , в Китай, в Японию и дальше по списку. . . Аляску подарили, нефть, газ, лес. . . Что ещё? Девок-"официанток" отправляем уже 20 лет. . . Что ещё? Навоз только осталось предложить: да и то буржуины с него уже умеют делать всё! А нам остаётся только строить кумунизьм и обещать им Кузькину мать?!!

  • Хабаровчанин  (полчаса назад)

    А так, конечно, статья ни о чём. Ну разве что опять модное слово "кластер" опять мелькнуло ))))). Соевый кластер умер, не родившись, про авиационный Шпорт где-то пару раз сказал и тема утухла, теперь вот лесоперерабатывающий на очереди. Может это потому, что никто не знает, что это такое?))). И в первую очередь те, кто об этом так много говорит))))).

  • Хабаровчанин  (полчаса назад)

    Вы знаете, я с Вами согласен практически во всём, только не пойму, почему тогда п. . . сы они, а не мы? ))))). Они-то в чём виноваты, если мы сами им это всё отправляем, в т. ч. и девок?))))И, кстати, Аляску не подарили, её продали. )))) Подучите матчасть ))).



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