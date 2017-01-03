В Хабаровском крае мужчину убило выстрелом петарды в лицо

В Хабаровском крае в новогоднюю ночь петарда унесла жизнь местного жителя. Фейерверк не взорвался, и мужчина нагнулся к нему. Петарда выстрелила в лицо потерпевшему, и тот скончался на месте. По словам очевидцев, заряд попал мужчине прямо в глаз.

По данным, опубликованным в аккаунте 27dps в социальной сети Instagram, трагедия произошла в районе имени Лазо. В комментариях к записи появились сообщения о том, что погибший был жителем села Ильинка Хабаровского района. В управлении МВД России по Хабаровскому краю подтвердили данные о том, что происшествие случилось в селе Георгиевка в районе имени Лазо.

«Действительно, был такой случай нарушения техники безопасности при обращении с петардами. Одна петарда не взорвалась, мужчина наклонился, чтобы посмотреть, в чём дело, и заряд выстрелил ему в лицо. Приехавшие специалисты констатировали смерть потерпевшего, она наступила практически мгновенно», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы УМВД России по региону Ирина Щёголева.

Агентство также писало о другой трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь. На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в аварии погиб человек. Всего же за ночь в крае зарегистрировали четыре ДТП.