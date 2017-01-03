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Жители Хабаровского края стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

Жители Хабаровского края стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
Уровень эпидпорога за неделю снизился на 15 %
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 26 декабря 2016 года по 1 января нынешнего число заразившихся по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 15 %. Уровень эпидемического порога всё ещё превышен, но на 30 %. Болезнь в таких масштабах коснулась всех возрастных групп населения, кроме детей школьного возраста.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сильнее всего превышена заболеваемость в дальневосточной столице — на 50 %, а в Хабаровском районе — на 29 %. Там специалисты проводят все мероприятия, чтобы стабилизировать ситуацию. Лабораторный мониторинг показал, что заболеваемость связана с вирусами негриппозной этиологии и вирусом гриппа А (H3N2). В новогодние каникулы Роспотребнадзор особенно внимательно следит за местами, где проводятся утренники для детей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за предэпидемической обстановки в больницах края ввели карантин. С середины декабря во всех медицинских учреждениях введён масочный режим. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае поликлиники перевели на шестидневную рабочую неделю. По субботам дежурные бригады будут вести приём больных до 17:00. Также они будут приходить к заболевшим на дом. В регионе, кроме того, регистрируются случаи ротавирусной инфекции, однако вспышек заболевания медики не фиксировали.

 
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