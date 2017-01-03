Хоккеисты хабаровского "Амура" начнут год с матча против "Слована"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» начнёт 2017 год с выездного матча. «Тигры» скрестят клюшки с игроками «Слована». Встреча команд пройдёт в Братиславе и начнётся в 21:00 по московскому времени.

Как писало РИА «Восток-Медиа», последний в прошедшем году матч «Амур» провёл с владивостокским «Адмиралом», где одержал победу со счётом 3:2. По словам и. о. главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова, в этой встрече было больше эмоционального хоккея, чем умного. Его коллега из «Адмирала» также признал, что игра получилась вязкой для обеих команд. По мнению Александра Андриевского, «тигры» лучше сыграли в обороне, а «морякам» не хватило давления.

Героем матча стал нападающий «Амура» Антон Крысанов — форвард отправил в ворота соперника две шайбы и сделал результативную передачу. Сам игрок признался, что после адаптации в команде и акклиматизации почувствовал игру и стал действовать лучше. Для наставника «тигров» три гола от недавно созданной пятёрки стали неожиданностью. Сейчас в копилке хабаровской команды 50 очков, она находится на 13-й строке в Восточной конференции КХЛ.

Противник «Амура» находится в чуть более выгодном положении. У «Слована», который сейчас находится на 11-м месте в Западной конференции КХЛ, в активе 54 очка. В последнем матче хоккеисты Братиславы обыграли московский «Спартак» со счётом 5:4.