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Комсомольчанка использовала дубликат ключа, чтобы обчистить дом соседа

Комсомольчанка использовала дубликат ключа, чтобы обчистить дом соседа
Её добычей стала бытовая техника
13 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Оперативные сотрудники УМВД России по Комсомольску-на-Амуре задержали подозреваемую в квартирной краже. Местная жительница обчистила жилплощадь своего бывшего соседа. Ущерб составил порядка 33 тысяч рублей.

К стражам правопорядка за помощью обратился 69-летний горожанин. Заявитель сообщил, что из его квартиры пропала бытовая техника: телевизор, микроволновая печь, плеер и машинка для стрижки.

Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю бывшую соседку потерпевшего. Они выяснили, что у женщины хранилась копия ключа от квартиры заявителя. Когда мужчины не было дома, злоумышленница открыла дверь и вынесла его имущество на своё новое место жительства. Часть похищенного она продала, остальное сотрудники полиции изъяли в ходе обыска.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Комсомольчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

 
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