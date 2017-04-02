В Хабаровском крае создали условия для обучения 150 маленьких аутистов

Сегодня, 2 апреля, отмечают Всемирный день распространения информации об аутизме. К этой дате в министерстве образования и науки Хабаровского края подвели итоги работы с особыми детьми, имеющими такой диагноз. На сегодняшний день в образовательных учреждениях региона учатся 150 ребят в возрасте от 3 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра осложнённой формы нарушения.

«В школах введены дополнительные ставки тьюторов и ассистентов, без которых обучение данной категории детей в условиях класса невозможно. Наша задача — создать условия для обучения детям и оказать консультативную помощь их родителям. Кроме того, правительство, министерство образования и науки Хабаровского края поддерживает реализацию многих проектов для детей и их родителей, — подчеркнула заведующая сектором коррекционного образования краевого Минобрнауки Ольга Мещерякова.

На базе хабаровской школы-интерната № 3 в этом учебном году открылся Центр по работе с детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями развития Северного округа. Там занимаются 28 ребят, из которых десять человек — с расстройствами аутистического спектра: четыре дошкольника и шесть учащихся 1-2 классов.

Руководитель центра Дарья Чайкина прошла курс прикладного анализа поведения для работы с особыми детьми. Она использует методики, которые помогают развить речь, альтернативную коммуникацию и социализировать ребят в обществе.

«В нашем центре работают учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог. Специалисты проводят диагностику с ребёнком: определяют, над чем надо работать с ним, осуществляют сопровождение ребёнка и оказывают помощь родителям. Задача специалистов центра — заинтересовать ребёнка в процессе коммуникации», — рассказала Дарья Чайкина.

Дети с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в основном обучаются в школе-интернате № 5 краевого центра, а также в других коррекционных школах и на дому. Если ребёнок проживает в отдалённом районе и там нет специализированного учреждения, с ним занимаются учитель-дефектолог (олигофренопедагог), учитель-логопед, а также педагог-психолог по специальной индивидуальной программе развития. С введением федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья сформированы отдельные классы для таких детей — например, в коррекционной школе № 1 Комсомольска, школах-интернатах №№ 10, 11 в Бикине и Ванино. Об этом сообщает Прообраз 27.