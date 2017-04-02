На берегу Амура хабаровчане заметили бакланов

В этом году птицы прилетели на две недели раньше

На набережной Амура жители дальневосточной столицы заметили стаю бакланов. Десятки пернатых сушат перья и отдыхают перед полётом. Эти птицы возвращаются из Юго-Восточной Азии, где пережидали холодную зиму.





Прохожие принимают бакланов за уток, ворон и даже за пингвинов. Но заблуждения развеиваются, когда очевидцы слышат характерные крики этих птиц. Фотографии отдыхающей на льдинах стаи опубликовал в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» местный житель Глеб Павленко.









«Я видел три стаи в районе центральной лестницы. Они держались на льду подальше от берега. Там они сушили перья и отдыхали перед полетом. Некоторых особей видел с рыбой, но классической для бакланов охоты не наблюдал. Пернатые держались обособленными группами, по несколько десятков особей в каждой, приблизительной до 40-50 птиц. Сегодня тех, кого заснял на набережной, видел уже в районе Речного порта. Проталина там побольше, так что подойти ближе не удалось. Отдельные особи подлетают, возможно, это отстающие в пути — но это лишь моё предположение. Среди бакланов еще рыскали вороны, пытались стащить рыбу», — отметил автор (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).









У водоплавающих птиц близятся брачный и гнездовой период. Это заметно по белым хохолкам на головах пернатых. Бакланов на набережной Амура можно увидеть ежегодно, но в этот раз они прилетели на две недели раньше. Это связано с ранним потеплением и вскрытием реки.