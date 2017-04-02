На фестивале фламенко в Хабаровске выступила гостья из Севильи

На одну сцену с ней вышли танцоры из пяти регионов

В краевом центре в четвёртый раз прошёл Дальневосточный фестиваль Flamenco de Amur. Воспитанники студий испанского танца из пяти регионов — Хабаровского края и Приморья, Амурской и Сахалинской областей, а также Камчатки — продемонстрировали на сцене Дома культуры Профсоюзов своё мастерство. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление известного хореографа и танцовщицы из Севильи — Бланки Пердигер Сивера.

















Байолара (танцовщица — прим. ред.) Бланка покорила московскую публику невероятно эмоциональным исполнением фламенко ещё в 2008 году, когда впервые посетила Россию. Будучи профессиональным педагогом и участницей нескольких трупп балета в Испании, она активно гастролирует по всему миру, выступая с собственными постановками. В Хабаровск танцовщица привезла несколько сольных номеров, специально к фестивалю поставила театрализованную композицию с участием нескольких коллективов, а также выступила с пожеланием для всех танцоров.

















«В этот весенний день мне хотелось бы, чтобы вы все танцевали. Неважно, сколько вам лет. Не имеет значения, кто вы: ребёнок или взрослая женщина. Просто не теряйте времени и танцуйте!» — обратилась Бланка Пердигер Сивера к участникам и зрителям.

















На сцену ДК Профсоюзов в рамках IV Дальневосточного фестиваля фламенко вышли представители пяти регионов. По традиции, большинство участников — хабаровчане. В их числе и школа испанского танца Alma, руководитель которой одновременно является организатором мероприятия уже несколько лет.

















С жителями дальневосточной столицы в этот вечер под ритмы зажигательной Испании выступили гости из Владивостока и Петропавловск-Камчатского. Единственный мужчина, танцующий фламенко, приехал со своей студией из Южно-Сахалинска.

















А самыми маленькими участницами стали девочки из коллектива «Амурские бруснички». Ученицы начальных классов — гостьи из посёлка Ерофей Павлович в Амурской области. Их композиция «Фламеночка» — стилизация под оригинальный танец — собрала овации зрителей.

















«Наш фестиваль — это не соревнования в мастерстве танца. Мы продвигаем культуру фламенко на Дальнем Востоке, привлекаем внимание к этому яркому, страстному танцу, а также обмениваемся опытом с другими коллективами, которые так же, как и мы, любят испанскую культуру и хореографию», — объяснила корреспонденту агентства организатор Flamenco de Amur Галина Новосёлова.

















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