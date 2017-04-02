Не смешно: в первоапрельском матче "СКА-Хабаровск" уступил "Енисею"

Футбольный клуб из дальневосточной столицы «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от красноярского «Енисея». «Армейцы» открыли счёт, но после этого пропустили несколько атак в свои ворота. Итог матча — 3:1 в пользу хозяев поля, и хабаровчане возвращаются домой ни с чем.

Красноярская команда после возобновления сезона не выиграла ни одного домашнего матча. За спиной у «Енисея» были поражения от клубов «Тосно», «Тамбов» и «Спартак-2». Вероятно, поэтому хабаровчане, обыгравшие в предыдущей встрече «Тюмень», настроились на лёгкую победу: они начали матч в пассивном темпе, чем и воспользовались хозяева поля. Игроки «Енисея» моментально перехватили инициативу и устремились к воротам соперника, позволяя себе нарушения одно за другим.

Грубая игра уже на 16-й минуте принесла жёлтую карточку красноярскому защитнику Михаилу Тихонову — он сбил с ног аргентинского легионера Хуана Лескано. Горячий южный «армеец» не стерпел обиды: спустя несколько минут ударил Тихонова, но судьи ограничились предупреждением. А на 39-й минуте Лескано открыл счёт, забив мяч в ворота ударом головы.

Красноярцы не желали уступать и сполна отыгрались во втором тайме. Сначала нападающий хозяев Сергей Самодин, а после него – полузащитники Владимир Камеш и Максим Семакин обыграли вратаря «армейцев» Александра Криворучко.

Очередной — 29-й — тур ФОНБЕТ-первенства России закончился для футболистов хабаровского СКА поражением и потерей очков. Со счётом 3:1 «Енисей» ушёл на отдых до выездной встречи с клубом «Химки», а дальневосточники ни с чем возвращаются домой. Уже 8 апреля им предстоит матч с московским «Динамо».