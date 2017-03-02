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Картина дня в Хабаровском крае: кризис экологии и немного про автобусы

Картина дня в Хабаровском крае: кризис экологии и немного про автобусы
Самые значимые события четверга — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: ru.gde-fon.com; muniver.khstu.ru; РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Второй день весны обнародовал экологическую катастрофу в пригороде Хабаровска, которая, к слову, едва не оставила наше агентство без руководителя. В жилом комплексе «Солнечный город» представители ОНФ сегодня разбирались с застройщиком и управляющей компанией. Главный вопрос на повестке дня: «Что делать с канализацией, которой нет?». Попутно вскрылся ещё ряд проблем. Также стало известно, что экологи в краевом центре забили тревогу по поводу состояния Амура — оказалось, что горожане стали активно загрязнять его сточными водами. Неприятная ситуация с окружающей средой не обошла стороной даже малышей. Возле детского сада № 83 устроили свалку мусора и общественный туалет. Зловоние накрывает учреждение для дошколят, а управляющая компания даже не шевелится.


 

На трёх городских маршрутах — №№ 71, 83 и 85 — автобусы станут вместительнее. Мэрия Хабаровска обратила внимание на то, что небольшие микроавтобусы не справляются с нагрузкой и приняла решение изменить класс транспортных средств. В новых машинах можно будет ездить стоя. Интересно, что такое решение в управлении транспорта приняли по результатам проверок — тех самых, которые ещё в январе показывали, что «в Багдаде всё спокойно» и пассажиры довольны. Кроме этого, мы выяснили, что просочившаяся в социальные сети информация о мартовском повышении стоимости проезда в городском транспорте до 25 рублей — фейк. Цены вырастут не раньше лета, и не у всех перевозчиков. Что касается поездок между городами, приятные новости сообщили в краевой ГИБДД: сегодня открыли трассы Лидога — Ванино и Хабаровск — Комсомольск.


 

О речной навигации: строительство водного транспорта, на котором хабаровчане смогут путешествовать по Амуру, местный судостроительный завод не потянет. Причина — отсутствие достаточной мощности производства на предприятии. О проекте «Амур-Батюшка», ключевым моментом которого являются такие теплоходы, говорят больше четырёх лет — всё это время краевые власти надеются на появление инвестора. Тем временем стало известно, что скоростной теплоход А45-2, который выпускают судостроители региона, выйдет на маршрут Хабаровск — Фуюань. В прошлом году образец водного транспорта высоко оценил Владимир Путин, поэтому «белый дом» ждёт в скором времени новых заказов на такие суда.


 

Хабаровчане могут без опаски покупать еду с логотипом «Наш выбор 27». Роспотребнадзор не нашёл в колбасе и молочной продукции с этим знаком консервантов и вредных микроорганизмов. Тем временем Россельхознадзор демонстрирует, что тоже не зря существует за наши налоги: сотрудники ведомства нашли в дальневосточной столице партию санкционных фруктов. Яблоки и виноград уже уничтожили. Как запрещённые товары пропустила таможня, неизвестно.


 

О других новостях: в общественном транспорте краевого центра будут читать лекции о туберкулёзе. Вещать о профилактике заболевания врачи Хабаровска будут из кабины водителя или машиниста, с помощью громкоговорителя. Тем временем предстоящие судебные разбирательства московских ЛГБТ-активистов и администрации дальневосточной столицы обсуждают пользователи социальных сетей. Как можно догадаться, не в самом толерантном ключе. Управляющие компании Хабаровска жалуются на горожан. По мнению коммунальщиков, жители краевого центра саботируют уборку сосулек и снега с крыш, срывая предупреждающие надписи и ограждения.


 

Стало известно, что на звание «Почётный гражданин Хабаровска» сегодня претендует один кандидат — Александр Филонов. Известный в городе краевед стал единственным, кого в этом году выдвинули на соответствующий конкурс, так что есть надежда на относительно честное его проведение. Во всяком случае, готовить к интернет-голосованию легионы ботов, как это было в случае с Александром Князевым год назад, смысла мало. И в завершение — антилайфхак для начинающих воров. Хабаровчанин на себе продемонстрировал, как не надо красть чужое имущество. Он не только не обратил внимание, что похищает чугунную печь на глазах у её хозяйки, но и оставил после себя следы на снегу, по которым полиция вычислила горе-преступника.


 
 
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