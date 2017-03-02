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Кандидата в детские омбудсмены Хабаровского края одобрили в Закдуме

Кандидата в детские омбудсмены Хабаровского края одобрили в Закдуме
Итоговое решение о назначении Виктории Трегубенко парламент региона примет в конце марта
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Общество | Хабаровский край
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Фото: opkhv.ru

Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению одобрил кандидатуру Виктории Трегубенко, которую власти региона намерены назначить на пост уполномоченного по правам ребёнка. Глава некоммерческой организации «Союз деловых женщин» выступила перед народными избранниками с короткой речью и ответила на несколько их вопросов.

Потенциального омбудсмена комитету представил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко. Он отметил, что Виктория Трегубенко, как опытный общественный деятель, располагает необходимым опытом для работы в этой должности.

Светлана Жукова, которая занимает пост «ответственного за детей» с 2012 года (РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об истечении срока её полномочий) доложила депутатам о том, что ей удалось сделать в прошедшем году.

«Я на этом посту сделала всё, что было в моих силах, и надеюсь, что последователи продолжат начатые хорошие дела и привнесут много нового. Внимание общества к детским проблемам за последние годы выросло несоизмеримо, благополучие подрастающего поколения стало приоритетной государственной задачей», — рассказала Светлана Жукова журналистам, отметив, что после передачи поста отправится в отпуск, а вопросы дальнейшего трудоустройства будет решать уже после отдыха.

Виктория Трегубенко, отвечая на вопросы членов комитета, подчеркнула, что институт уполномоченного по правам ребёнка является «консолидирующим и в нём находят своё отражение все структуры власти».

«Должен быть тот, кто соберёт информацию воедино и порекомендует то или иное решение детской проблемы. Омбудсмен обязан услышать о тех, чьи права и интересы нуждаются в защите, и постараться помочь», — сказала она.

Вопрос о кандидатуре на пост детского омбудсмена включат в повестку очередного заседания Думы, которое запланировано на 29 марта.

 
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