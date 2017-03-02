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Хабаровская набережная полностью изменит свой облик к 2018 году

Хабаровская набережная полностью изменит свой облик к 2018 году
В планах Минкульта региона — продолжить реконструкцию береговой линии
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Преображение набережной Амура в центре дальневосточной столицы планируют завершить в следующем году. В ближайшее время краевой бюджет пополнится уже вторым по счёту траншем в рамках федеральной программы по развитию туристической привлекательности регионов. Об этом рассказал начальник управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виталий Селюков.

В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель министра поделился планами на будущее в том, что касается изменения облика набережной краевого центра. Виталий Селюков озвучил, какие суммы перечислят в рамках федеральной программы, а также — когда и на что они будут потрачены.

«Мы вошли в федеральную целевую программу Российской Федерации, которая называется «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на период с 2011 по 2018 годы». Выделенные деньги рассчитаны на три объекта, первый — это набережная города Хабаровска. Первый транш пришёл в 2016 году — 177 миллионов рублей. Второй придёт в этом году, в конце этого месяца или в начале апреля — 279,5 миллиона рублей. И третий транш будет в 2018 году — 176 миллионов рублей. Эти деньги идут на третий этап реконструкции набережной, это от Утёса до яхт-клуба» — рассказал корреспонденту агентства Виталий Селюков.

Как уже  писало «Восток-Медиа — Хабаровск», первая часть денег активно осваивается. На набережной провели масштабные работы по демонтажу старой облицовки, прокладке труб, установке аванкамер. Берег укрепили бетонными плитами, ввели в эксплуатацию после капитального ремонта открытый плавательный бассейн. В этом году рабочие должны будут облагородить набережную — там уложат новое покрытие, установят декоративные элементы и ротонды. На оплату этих работ направят вторую, самую крупную часть суммы, выделенной из федерального бюджета.

Есть планы и на обустройство яхтенной лагуны. Правда, они не вписываются в рамки государственной программы. Этот вопрос сейчас улаживают на краевом уровне и, когда весь пакет документов будет готов, его отправят на согласование в Москву.

«Четвёртый участок набережной — это яхтенная лагуна. Стоимость реконструкции этой лагуны, строительство причальной стенки под круизные суда составляет по проектно-сметной документации около 1,2 миллиарда рублей. Есть проектно-сметная документация, проходит государственную экспертизу. Как только экспертиза будет  закончена, мы с этим проектом полетим в Москву и будем его защищать, и попытаемся с этим проектом войти в 2019 год. Как я говорил, программа рассчитана на 2011-2018 годы, но сейчас уже есть поручение правительства и президента о том, чтобы эту программу продлить. Сегодня уже пишется концепция на 2019 год, чтобы продлить по 2022-й или 2025 год», — объяснил замминистра.

 
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