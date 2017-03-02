В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее

В краевой столице на маршрутах №№ 71, 83, 85 повысят класс транспортных средств — маленькие автобусы заменят на более вместительные, российского и иностранного производства. Они смогут взять больше пассажиров и перевозить их стоя. Однако произойдёт это не так скоро — оформление необходимой документации и покупка новой техники займут некоторое время.

Решение об изменении класса автобусов в администрации Хабаровска приняли после проведённых мониторингов. Чиновники обратили внимание, что обычные маршрутки не справляются с нагрузкой на трёх востребованных направлениях. Эти данные подтвердили в городской ГИБДД.

«Это будут автобусы малого класса, но большей вместительности. Сейчас проходит оценка регулирующего воздействия, потом мы подготовим нормативные документы. После их вручения перевозчикам мы дадим предпринимателям время, чтобы они купили новые автобусы. В этом году они выйдут на линию», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.

На других маршрутах специалисты ведомства сложностей не обнаружили. Это касается, в том числе, посёлка Берёзовка, села Тополево, Авиагородка, Амуркабеля. По данным чиновников, в часы пик загруженность автобусов составляет три-четыре балла из пяти возможных.

Агентство писало, что первая в этом году проверка пассажирского транспорта превратилась в шоу. Сотрудники управления транспорта оценивали пассажиропоток на остановке в посёлке Берёзовка. За день до рейда местная администрация на своём сайте, а также паблики в социальных сетях начали призывать жителей не оставаться равнодушными и прийти на остановку к 7 часам. Пассажиры изливали душу на камеру, а позже отметили, что перед проверкой у остановки собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов.

Позже начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый назвал коллапс в Берёзовке пиар-ходом местного депутата Максима Иванова, который за счёт конфликта с муниципалитетом хочет обеспечить себе «баллы» на предстоящих выборах. Сам Суковатый проверил ситуацию на остановке «Авиагородок». В час пик там не было очередей и давок в автобусах.

Такие рейды начались после того, как утром 9 января людям в Берёзовке пришлось буквально штурмовать автобусы. Коллапс, возникший в связи с отменой маршрутов, привлёк внимание властей Хабаровского края. Глава региона Вячеслав Шпорт поручил мэру дальневосточной столицы проверить, насколько были необходимы корректировки сети общественного транспорта в городе.