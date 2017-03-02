Роспотребнадзор не нашёл консервантов в продуктах из Хабаровского края

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проверило качество продуктов питания, получивших логотип народного проекта «Наш выбор 27». В варёной колбасе, твороге и питьевом пастеризованном молоке не нашли консервантов и вредных микроорганизмов.

«У нас в лаборатории установлено самое современное оборудование, которое позволяет проводить тщательный анализ. Исследуются не только готовые продукты питания, но и сельскохозяйственные товары, которые завозятся или производятся в регионе», — рассказала заведующая санитарно-гигиенической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Хабаровского края Виктория Князева.

Для проведения лабораторных анализов отобрали наиболее востребованные наименования продуктов питания, которые относятся к категории социально значимых. Специалисты провели исследования по физико-химическим и микробиологическим показателям. По информации пресс-службы регионального правительства, эксперты определили количество полезных микро- и макроэлементов и установили, что вредных для человека веществ и патогенных микроорганизмов в составе проверенных образцов нет. Также исследования подтвердили низкое содержание или полное отсутствие консервантов.

«Не нужно забывать, что долгая и сложная логистика в итоге влияет на конечную стоимость товара, а из-за длинной цепочки поставщиков качество отследить гораздо сложнее. Случается, что в пути теряется ряд полезных свойств продукта, в первую очередь мы говорим об овощах и молочной продукции. Известно также, что в России есть ряд нерадивых предприятий. Потребитель должен учитывать эти составляющие при выборе, как и тот факт, что для здоровья всегда полезнее употреблять свежие продукты. Сегодня мы ещё раз убедились, что наша продукция отвечает всем предъявленным требованиям», — отметил первый заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора и правительства края Аркадий Мкртычев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что право на изготовление собственной упаковки «с самолётом» получили 37 предприятий, среди которых теперь и Хабаровский ликёро-водочный завод. Региональные власти собираются отдать местным продуктам, получившим «знак качества», лучшие полки в магазинах, чтобы увеличить спрос и продажи. В торговых точках размещают брендированные ценники и специальные баннеры с логотипом.