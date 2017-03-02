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В Хабаровске свалка мусора и уличный туалет "благоухают" на детсад

В Хабаровске свалка мусора и уличный туалет "благоухают" на детсад
В действиях управляющей компании пока не усматривают нарушений
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Родители воспитанников хабаровского детского сада № 83 забили тревогу. Ребята вынуждены каждый день вдыхать «ароматы» расположенной рядом с дошкольным учреждением свалки мусора. Там же расположен общественный туалет, неприятный запах от которого распространяется на всю округу. По закону, такие сооружения должны находиться на расстоянии не менее 20 метров от детсада, но в этом случае требование не соблюдается.

«Детский иммунитет — не резиновый. Соответственно, мы, все родители, это пожнём. Где-то года через три-четыре мы всё это увидим на наших детях», — сообщил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Александр Перерва.

Стойкий запах начинает просачиваться в детский сад, как правило, с приходом потепления, когда бытовые отходы и содержимое уличной уборной начинают течь вместе с талым снегом. Избежать попадания стойкого запаха в помещения учреждения невозможно.

«У нас предусмотрено проветривание, но, соответственно, при проветривании открываются окна, и весь запах идёт в группы», — объяснила воспитатель подготовительной группы детского сада № 83 Татьяна Теслюк.

Привлечь внимание к проблеме родители воспитанников и администрация учреждения пытались неоднократно. Жалобы в прокуратуру и городскую администрацию не дали результата, поэтому на ситуацию обратили внимание специалистов краевого управления Роспотребнадзора. В июле 2016 года они привлекли организацию, обслуживающую эти бараки, к административной ответственности — штрафу. За антисанитарию на обслуживаемой территории руководство «управляйки» уже попадало в поле зрения надзорных органов — в марте прошлого года.

«Здесь, однозначно, будет выдано предписание, установлен срок для вывоза мусора, в случае неисполнения которого материалы будут направлены в суд», — рассказал заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Саласин.

Однако пока нарушений в действиях управляющей компании не усматривают, и детям приходится дышать смрадом от уличного туалета и мусорных куч.

 
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