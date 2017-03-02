ОНФ назвал хабаровский "Солнечный Город" зоной экологического бедствия

Представители Общероссийского народного фронта сегодня, 2 марта, встретились с обитателями жилкомплекса «Солнечный город», чтобы выслушать жалобы людей на проблемы, главной из которых стало утопание квартала и окрестностей в канализационных стоках. Собственники показали общественникам и осевшую в размытый нечистотами грунт детскую площадку, и участки подворий малоэтажек с «ароматными» лужами, и сырые подвалы многоквартирных домов. «Фронтовики» подключили к ответам представителей власти, застройщика и управляющей компании.









«Мы пытались разбираться в причинах. Приглашали помимо администрации района стороннюю фирму и провели обследование. Как выяснилось, все проблемы возникли по той причине, что все дома в 80 процентах случаев имеют протечки в подвальных помещениях. И всё, что течёт снаружи — это не канализация», — поделился с собравшимися представитель застройщика — технический консультант Александр Фельдин.









Вопрос от жителей, где обещанная централизованная система отведения канализационных стоков, остаётся без ответа. При этом застройщик винит управляющую компанию в том, что та не передаёт собранные с людей деньги за вывоз шамбо. Представители «управляйки» заявляют, что это ложь, и все средства перечисляются в расчётно-кассовый центр. В надзорном ведомстве пообещали это проверить.









«Сегодня прокуратурой района инициирована доследственная проверка, которая даст ответы на все вопросы: где деньги, кто, что должен был сделать и когда. В течение марта будут сделаны соответствующие выводы. У застройщика уже есть нарушения. По данным основаниям прокурором района заявлено исковое заявление, которое было удовлетворено. На сегодняшний момент решение суда ещё не вступило в законную силу, соответственно, не возбуждено исполнительное производство. Однако меры находятся у прокурора на контроле до полного их исполнения», — рассказал старший помощник прокурора Хабаровского района Дмитрий Ким.









Весной этого года у застройщика истекает срок действия строительной лицензии на объект, а также гарантия на дома, что больше беспокоит людей. Они боятся, что здания окажутся брошенными в таком состоянии, поскольку следом, очевидно, свернёт свою деятельность и учреждённая застройщиком управляющая компания, которая не торопится передавать власть преемнику. После этого жильцы могут просто остаться один на один со всеми накопившимися проблемами.









Земля уже сейчас пропитана стойким запахом канализации. С потеплением нечистоты беспрепятственно зальют окрестности, что может, по мнению «фронтовиков», привести к вспышкам заболеваний и даже эпидемии.









«Это лишь одно из мест экологического бедствия, которое сложилось на территории Хабаровска и Хабаровского района, связанного с утилизацией канализационных стоков, которые образуются на территории вновь построенных коттеджных городков и посёлков. Однако «Солнечный город» представляет наибольшую экологическую опасность. ОНФ здесь, в первую очередь, видит проблему социальную — люди уже отчаялись найти поддержку в органах власти. Но есть и законодательная проблема, которую срочно необходимо решать», — поделился эксперт по вопросам экологии и защите леса Хабаровского краевого отделения ОНФ Владимир Сидоров.









По его мнению, нужны если не новые, то хотя бы такие очистные сооружения, которые могли бы нормативно фильтровать сточные воды, привозимые из подобных жилкомплексов и коттеджных посёлков. Однако барьером здесь служит человеческая жадность: хабаровский «Водоканал» готов принимать эти стоки, но за услугу надо платить. Однако застройщики и «управляйки» предпочитают экономить, нанимая частных извозчиков, которые далеко не всегда оказываются добросовестными и попросту сбрасывают нечистоты в ближайшие водоёмы.









При этом отсутствие централизованной канализации — не единственная проблема жителей «Солнечного города», разрешения которой ждут люди. Как рассказала на встрече с «фронтовиками» и представителями власти собственница Валентина Федорищева, в ужасном состоянии находятся сами здания: «гуляют» стены, в подвалах сырость. Ничего не сделано для благоустройства территории, нет даже уличного освещения. Вдобавок ко всему там плохое транспортное обеспечение.