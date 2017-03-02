В Хабаровском крае прокуратура "выбила" деньги из районных управлений

Ведомство обязало чиновников выплатить более 24 миллионов рублей по контрактам с частными исполнителями

Предприниматели, которые исполняли работы по государственным и муниципальным контрактам в Николаевске-на-Амуре и в районе имени Лазо, смогли добиться оплаты за свой труд только после того, как обратились за помощью в правоохранительные органы. Обманутыми посчитали себя руководители трёх предприятий, которые занимались благоустройством, содержанием и ремонтом дорог Николаевска, а также коммунальным обслуживанием образовательных учреждений и газификацией населённых пунктов в районе имени Лазо. Результаты прокурорских проверок показали, что недоплата по исполненным работам составила свыше 24 миллионов рублей. Эти деньги «зажали» муниципалитеты.

В первом случае ООО «Тиумф» не досчиталось в своём бюджете почти четырёх миллионов. Эта компания по заказу местных чиновников строила, ремонтировала и облагораживала дорожную сеть в Николаевске-на-Амуре. Отношения между компанией и властями были регламентированы контрактом.

«По постановлению Николаевского-на-Амуре городского прокурора глава администрации городского поселения привлечён к административной ответственности по статье «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». По результатам рассмотрения представления прокурора об устранении нарушений задолженность погашена в полном объёме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ещё 10,5 миллиона вытрясли из администрации района имени Лазо — чиновники заплатили предприятию за обслуживание 10 образовательных учреждений только после вмешательства надзорного ведомства.

«В результате направления прокурором региона губернатору Хабаровского края информационного письма о рассмотрении вопроса по выделению межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, предоставлена субсидия администрации района имени Лазо в размере 9,4 миллиона рублей для погашения задолженности администрации перед ООО «СК «Радуга» за ранее выполненные работы по газификации района», — разъяснили в краевой прокуратуре.