Хабаровчане стали больше загрязнять Амур стоками из канализации

Экологи дальневосточной столицы обеспокоены состоянием малых рек в черте города — их активно стали загрязнять сточными водами из частных домовладений. В итоге все зловонные потоки попадают в Амур. При этом наказывать нерадивых хозяев бесполезно.

С 2000 года в краевой столице проводят плановые проверки и рейды для оценки состояния малых рек. Специалисты ищут незаконные свалки и сливы сточных вод. К работе подключают комитеты по управлению районами, которые должны ликвидировать источники загрязнения, а также приглашают сотрудников управления дорог, обследующих водопропускные трубы.

«Сбросы устраивают и владельцы индивидуальных жилых домов, которые находятся в водоохраной зоне малых рек. Многие из них подключены к централизованному водопроводу, но не вывозят стоки на городские очистные сооружения, а сбрасывают. Кто-то выводит трубы, кто-то устанавливает негерметичные ёмкости, стоки из которых понемногу уходят в речки, которые в конечном итоге впадают в Амур», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Ирина Дубянская.

Зимой и в конце весны несанкционированные сбросы видны лучше всего — по грязным потокам на снегу специалисты быстро устанавливают их источники. После этого информацию о нарушителях передают в Росприроднадзор или в региональное управление государственного контроля и лицензирования. Однако наказание не пугает нерадивых граждан — штраф обходится им гораздо дешевле, чем вывоз отходов на место их утилизации. Так, физические лица платят около тысячи рублей.

«Нарушители остаются безнаказанными. Сейчас вопрос стал проблематично в том, что люди сами стали источником загрязнения малых рек, у которых они проживают. Активнее стали негативно влиять на реки. Потом эти реки затапливают их же участки, а хозяева жалуются и строят из себя жертв. Не думают они и о людях, которые живут ниже по течению. Найти виновников непросто — подступы к участкам сложные, часто наши люди проваливаются», — отметила Ирина Дубянская.

По словам экологов, нарушители стали более хитрыми — сточные трубы они прячут или маскируют. Очистка территорий начнётся в тёплое время года. В это же время специалисты начинают отслеживать узкие места малых рек, чтобы исключить подтопления.

Агентство недавно сообщало, что от несанкционированных сбросов в Хабаровске пострадала речка Чёрная. Специалисты обнаружили, что в воде в 2,6 раза превышены предельно допустимые коэффициенты содержания нефтепродуктов.