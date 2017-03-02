В хабаровских трамваях и троллейбусах дадут лекции о туберкулёзе

В дальневосточной столице ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом придумали новый способ привлечения внимания к этой болезни. В Хабаровске организуют аудиолекции, которые можно будет услышать в общественном транспорте. Вещать о профилактике туберкулёза врачи города будут из кабины машиниста транспорта.

«Мы решили совместно с трамвайно-троллейбусным управлением города провести такие лекции в четырёх единицах транспорта — двух троллейбусах и двух трамваях. В них установлено новое оборудование, которое позволит врачу-фтизиатру читать лекции из кабины машиниста по громкой связи», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист управления здравоохранения администрации города Екатерина Царёва. — Специалисты расскажут о профилактике заболевания и методах борьбы с ним. Мы выбрали несколько маршрутов, потому что проводим подобные мероприятия впервые. Если горожане воспримут такой формат позитивно, в будущем, возможно, увеличим количество транспорта, в котором прочтём лекции».

Лекции в общественном транспорте краевого центра пройдут с 21 по 24 марта. Транспортные средства украсят тематическими плакатами. Чтобы привлечь внимание общественности, в Хабаровске также будут раздавать листовки и буклеты, в которых напишут о туберкулёзе, мерах профилактики и важности прохождения флюорографического обследования раз в год.