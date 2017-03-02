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За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат

За звание почётного хабаровчанина сам с собой борется один кандидат
Приём документов уже окончен
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: csdb-khv.ru

В этом году в конкурсе на звание почётного гражданина дальневосточной столицы будет участвовать только один человек — учёный секретарь Хабаровского краевого отделения Российского географического общества Александр Филонов. По требованиям, претендент на это звание должен иметь безупречную характеристику, выдающиеся заслуги в биографии, не иметь судимостей и задолженностей по налогам и прочим бюджетным платежам. Звание присваивают за особые заслуги перед городом и его жителями. Инициируют выдвижение кандидатуры на пост почётного гражданина не менее семи коллективов организаций, но только с личного согласия самого кандидата. Документы должны были быть представлены до 1 марта.

«Мне сказали, что это действительно так (единственный кандидат — прим. ред.). Документы действительно подавали. Один я или нас двое, честно говоря, не знаю. Десять организаций выдвигали мою кандидатуру. Инициатором выступили офицерское собрание пограничного управления ФСБ России про Хабаровскому краю и ЕАО, Хабаровский пограничный институт, ветеранская организация погрануправления, ещё две ветеранских организации, Дальневосточная научная библиотека, общество охраны памятников», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Александр Филонов.   

Претендент на звание «Почётный гражданин Хабаровска » с 1961-го по 1997-й год служил в пограничных войсках. Александр Филонов обладает огромным исследовательским опытом в области географии, истории, в частности — военной. Путешествовал от Прибалтики до Тихого Океана, был в странах Северного Кавказа, а также в Казахстане и Туркмении. Издал множество книг, первой из которых был труд о Большом Уссурийском острове и Тарабарских островах, их истории и географии государственной границы в этой местности. Также Филонов печатался в периодических изданиях и продолжает это делать, в основном на страницах газет и журналов краевого масштаба. В беседе с корреспондентом агентства краевед рассказал, что однажды посылал свою статью и в федеральную газету. В своём материале Филонов описал развитие конфликта в Охотском районе, когда местная администрация перенесла с берегов устья реки Улья в районный центр стелу, посвящённую первопроходцам. Вышел этот текст в печать или нет, Александр Михайлович не знает. Периодически он выступает с лекциями в учебных заведениях и воинских частях. Филонов одним из первых обратился к чиновникам с просьбой присвоить Хабаровску почётное звание «Город воинской славы».  

Агентство сообщало, что в 2016 году в конкурсе участвовали четыре кандидата: митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, генеральный директор издательского дома «Гранд-Экспресс» Станислав Глухов, председатель общественной организации Сергей Номанюк, председатель Хабаровской городской общественной ветеранской организации «Даманцы» Александр Князев. Последнему присвоили титул почётного гражданина города. До окончания приёма заявок свою кандидатуру снял митрополит Игнатий. Причиной отказа от участия в конкурсе владыка назвал нецелесообразность претендовать на звание, так как проживает в Хабаровске всего пять лет и не считает свои дела и заслуги столь значимыми. Во время народного интернет-голосования на нескольких ресурсах зафиксировали накрутки голосов за одного кандидата, который впоследствии и победил в конкурсе, — Александра Князева.

 
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