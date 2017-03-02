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Главу посёлка Новый Ургал на время отстранили от должности

Главу посёлка Новый Ургал на время отстранили от должности
Такое решение приняли, чтобы чиновник не смог оказать давление на своего подчинённого
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Главу посёлка Новый Ургал Хабаровского края сегодня, 2 марта, временно отстранили от занимаемой должности. Прокурор Верхнебуреинского района поддержал ходатайство следствия об этом. Так, по его мнению, можно исключить возможность давления на подчинённого Анатолия Панова.

«По заключению прокурора, лично учавствовавшего в судебном заседании, отстранение от должности главы городского поселения будет способствовать объективному расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств, поскольку, находясь на своей должности, он может оказать давление на представителя потерпевшего, который является его непосредственным подчинённым», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что Анатолия Панова задержали 21 ноября в связи с уголовным делом, которое на него завели по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следователей, с июля 2013 года по апрель 2016 года глава администрации передал 11 квартир по договорам социального найма людям, которые не были малоимущими и не нуждались в жилых помещениях. Из-за действий подозреваемого муниципальный бюджет недосчитался 8,5 миллионов рублей. Вскоре Анатолия Панова отправили под домашний арест. Суд избрал такую меру пресечения в связи с преклонным возрастом чиновника и состоянием его здоровья.

 
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