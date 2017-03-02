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Юные хоккеисты сражаются в Хабаровске за победу на "Даманской стали"

Юные хоккеисты сражаются в Хабаровске за победу на "Даманской стали"
В арене "Ерофей" стартовал турнир памяти Станислава Миронова
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Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске стартовал третий традиционный турнир по хоккею с мячом «Даманская сталь». Соревнования посвящены памяти спортсмена и участника событий на острове Даманский Станислава Миронова. Участие в состязаниях принимают восемь команд мальчиков 2006-2007 годов рождения.


 

 

Команды по традиции разделили на две группы. По итогам кругового турнира они проведут стыковые матчи, победителей и призёров определят в полуфиналах и финале. По традиции лидеры получат звание юных даманцев и специальные значки от участников боевых действий. В заключительный день состязаний юные хоккеисты вновь встретятся с ветеранами битвы на Даманском острове.


 

 

«Ребята как-то спросили меня, зачем я прихожу к ним. Я ответил, что прихожу не к ним, а к своим боевым товарищам. Когда смотрю на детей, то вижу лица погибших ребят, которые отдали свои жизни для того, чтобы эти мальчишки смогли появиться на свет. Поэтому лично для меня этот турнир важен. Со Стасом Мироновым мы вместе служили в одной батарее, поэтому мне очень важно сохранить память о своём боевом товарище», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель хабаровской городской общественной организации «Даманцы» Александр Князев.


 

 

«Турнир «Даманская сталь» — заключительный этап Дальневосточной детской лиги. Команды максимально выкладываются, чтобы поправить своё турнирное положение и войти в тройку призёров», — отметил председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.


 

 

Сейчас лидером лиги является команда «Ерофей-2006». В прошлом году они стали призёрами «Даманской стали», а в этот раз намерены победить. Конкуренцию им составят «Нефтяник», «Алмаз» и «Искра».


 

 

«У нас стоит только одна задача — побеждать. Ребята тренировались, специально готовились к этому турниру. С каждыми соревнованиями ребятишки растут, прогрессируют на глазах. За лето ещё немного прибавим, и в следующем сезоне это будет совсем другая команда. Самое главное, что у них есть желание заниматься. Очки не считаем, выходим на каждый турнир и показываем максимальный результат, содержательную игру», — признался тренер команды «Ерофей-2006» Александр Сташко.


 
 

Победить намерены и сами юные хоккеисты «Ерофея-2006». Им хочется завоевать кубок, получить значки и заработать очки для победы в лиге, поэтому команда настроена на выигрыши. Конкуренцию им составят игроки из Хабаровска и посёлка Хор. Матчи продлятся до 5 марта.   


 

 

«Если мы выиграем «Даманскую Сталь», это станет нашей первой победой на этом турнире. К тому же, хочется уже взять командный приз, выиграть Детскую лигу. Потом сезон закончится, это последние игры. Для меня это грустно, хочется играть больше », — отметил капитан команды Юрий Кудрявцев.


 

 

Больше фотографий с турнира смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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