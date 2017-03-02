Первое слушание по делу хабаровских "живодёрок" будет закрытым

В дальневосточной столице назначили дату первого судебного заседания по уголовному делу, в котором фигурируют хабаровские «живодёрки» и их подельник. Слушание назначено на 13 марта, однако его решили сделать закрытым для посторонних, в том числе и для прессы.

«Решение было принято на стадии назначения судебного заседания в соответствии с пунктами 3 и 4 части второй статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно одному пункту, рассмотрение этого дела может привести к разглашению сведений, унижающих честь и достоинство сторон. Согласно другому, этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник председателя Индустриального районного суда краевой столицы Александр Маслов.

Агентство ранее писало, что пользователи Интернета обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования.