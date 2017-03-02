Хабаровчане заработали на подставных ДТП больше 300 тысяч рублей

В краевом центре завершилось расследование уголовного дела, в котором фигурируют инсценировщики аварий. За ненастоящие ДТП они получили от страховой компании крупные выплаты — больше 300 тысяч рублей. Членам преступной группы грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители выяснили, что преступную группу организовал 27-летний хабаровчанин. Он подключил к делу своих приятелей в возрасте от 24 до 32 лет. Злоумышленники покупали подержанные автомобили, регистрировали их на третьих лиц и страховали, а потом инсценировали аварии и оформляли их в ГИБДД. Организатор обращался в страховые компании и в судебные органы, чтобы взыскать «ущерб», а потом получал выплаты по завышенным отчётам об оценке автомобилей.

В квартирах молодых людей стражи правопорядка нашли документы и предметы, которые подтверждали причастность фигурантов к мошенничествам. Также у фигурантов изъяли автомобили, которые участвовали в подставных ДТП. Следователи установили, что парни замешаны в двух аналогичных случаях, но у полицейских есть данные о том, что были и другие похожие эпизоды, где «засветилась» предприимчивая компания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленники дали признательные показания. Все, кроме организатора, дожидаются суда под подпиской о невыезде. «Идейного руководителя» отправили под домашний арест.

Аналогичные случаи произошли в дальневосточной столице в 2014-2015 годах. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», преступная группа зарабатывала на возмещении страховыми компаниями ущерба от подставных ДТП. Мошенники тоже инсценировали аварии — поджигали машины, оформляли в ГИБДД и получали выплаты по завышенным отчётам об оценке автомобилей. В преступную деятельность лидер группы втянул семь человек. Суду удалось доказать больше 20 фактов, по которым преступники незаконно получили больше 3,5 миллиона за полтора года.