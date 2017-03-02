Хабаровчане заработали на подставных ДТП больше 300 тысяч рублей

Сегодня четверг, 02 марта 2017 года, 15:19
Первое слушание по делу хабаровских "живодёрок" будет закрытым
Первое слушание по делу хабаровских "живодёрок" будет закрытым
Жители Хабаровска саботируют работу "управляек" по очистке крыш
Жители Хабаровска саботируют работу "управляек" по очистке крыш
В Приморье из полыхающей девятиэтажки эвакуировали людей
В Приморье из полыхающей девятиэтажки эвакуировали людей
"Лучу" перечислили жалованье за октябрь 2016 года
"Лучу" перечислили жалованье за октябрь 2016 года
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
Регионы:


Популярное
вчера, 15:20
Болельщики "СКА-Нефтяника": мы не можем смотреть, как убивают хоккей
сегодня, 11:08
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
сегодня, 09:35
Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 16:15
"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
вчера, 17:32
Приморцам напомнили о необходимости прививки против энцефалита
вчера, 17:04
В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими
вчера, 23:49
C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
вчера, 17:36
В Охотском море горит рыболовецкий сейнер
вчера, 19:16
По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы
вчера, 18:49
Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 16:10
8

В Хабаровске собственник дома больше 20 лет не мог выселить жильцов
вчера, 16:15
8

"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
вчера, 23:49
7

C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
вчера, 17:10
5

ЛГБТ-активисты обжалуют решение хабаровской мэрии о запрете парада
вчера, 19:16
5

По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы
сегодня, 10:00
5

Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
сегодня, 11:24
4

В центре Владивостока фура заблокировала важную дорогу
вчера, 17:04
3

В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими
сегодня, 09:35
3

Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 18:49
2

Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок вчера, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 993



Система Orphus

Хабаровчане заработали на подставных ДТП больше 300 тысяч рублей

Хабаровчане заработали на подставных ДТП больше 300 тысяч рублей
Членам преступной группы грозит до пяти лет колонии
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевом центре завершилось расследование уголовного дела, в котором фигурируют инсценировщики аварий. За ненастоящие ДТП они получили от страховой компании крупные выплаты — больше 300 тысяч рублей. Членам преступной группы грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители выяснили, что преступную группу организовал 27-летний хабаровчанин. Он подключил к делу своих приятелей в возрасте от 24 до 32 лет. Злоумышленники покупали подержанные автомобили, регистрировали их на третьих лиц и страховали, а потом инсценировали аварии и оформляли их в ГИБДД. Организатор обращался в страховые компании и в судебные органы, чтобы взыскать «ущерб», а потом получал выплаты по завышенным отчётам об оценке автомобилей.

В квартирах молодых людей стражи правопорядка нашли документы и предметы, которые подтверждали причастность фигурантов к мошенничествам. Также у фигурантов изъяли автомобили, которые участвовали в подставных ДТП. Следователи установили, что парни замешаны в двух аналогичных случаях, но у полицейских есть данные о том, что были и другие похожие эпизоды, где «засветилась» предприимчивая компания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленники дали признательные показания. Все, кроме организатора, дожидаются суда под подпиской о невыезде. «Идейного руководителя» отправили под домашний арест.

Аналогичные случаи произошли в дальневосточной столице в 2014-2015 годах. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», преступная группа зарабатывала на возмещении страховыми компаниями ущерба от подставных ДТП. Мошенники тоже инсценировали аварии — поджигали машины, оформляли в ГИБДД и получали выплаты по завышенным отчётам об оценке автомобилей. В преступную деятельность лидер группы втянул семь человек. Суду удалось доказать больше 20 фактов, по которым преступники незаконно получили больше 3,5 миллиона за полтора года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru