Хабаровская бизнес-леди ответит в суде за хищение денег мэрии

Хабаровчанка попросила у администрации города ссуду на развитие малого бизнеса и потратила её не по назначению. В результате несостоявшаяся предприниматель оказалась на скамье подсудимых. Теперь ей предстоит ответить за хищение 300 тысяч рублей.

Предприимчивая горожанка разработала подробный план действий. Она заранее продумала, как, с каким пакетом документов и куда нужно обратиться за получением денег.

«По версии следствия, предприниматель совершила хищение денежных средств при получении субсидий, выделенных из бюджета администрации Хабаровска по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровске на 2014-2020 годы». Так, указанной программой предусмотрено возмещение затрат на создание рабочих мест для отдельных категорий жителей города, к которым относятся имеющие детей одинокие женщины», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мэрия дальневосточной столицы обещала бизнесменам за создание каждого рабочего места 150 тысяч рублей поддержки. Злоумышленница подготовила фиктивные документы — два трудовых договора с одинокими женщинами, имеющими детей. Фактически эти «работницы» никаких отношений с фигуранткой не имели. Также для создания видимости трудовой деятельности этих женщин хабаровчанка нашла документы, свидетельствующие о создании рабочего места, приобретении инвентаря, оборудования и мебели. Таким образом мошенница получила 300 тысяч бюджетных денег.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили с учётом отягчающих обстоятельств — крупного размера похищенной суммы. В рамках предварительного разбирательства правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Прокуратура согласилась с доводами следователей: материалы с утверждённым обвинительным заключением отправили в суд. Мошеннице грозит реальный срок — до шести лет лишения свободы.