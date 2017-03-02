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Жители Хабаровска саботируют работу "управляек" по очистке крыш

Жители Хабаровска саботируют работу "управляек" по очистке крыш
Горожане срывают предупреждения и скотч-ограничитель
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице чиновники городской администрации проверили, как управляющие компании выполняют свои обязательства по очистке крыш домов от наледи и снега. Результаты рейда показали, что особенных проблем нет: коммунальщики с наступлением весны ещё активнее взялись за расчистку кровель. Однако представители компаний жалуются, что работать качественно им мешают горожане.

«Мы мониторим каждый день. Мастера и инженеры ходят, проверяют образование наледи и сосулек. Когда жители обращаются, то мы сразу реагируем. В принципе, мы работаем каждый день. До этого был тёплый период 10 дней, вообще работали каждый день с вышкой, практически по одним и тем же адресам. Автовышка —дорогое удовольствие. Стоимость от 1200 до 1500 рублей в час. Вот одну крышу почистить — три часа, это маленькая крыша трёхподъездного дома. У нас примерно 50 шиферных кровель. Нужно наледь убрать, чтобы люди не пострадали. Клеим объявления с предупреждениями, но люди срывают. Ограждаем лентами, но и ленты тоже срывают», — сообщил корреспонденту агентства начальник участка УК «ВИК-ГАРАНТ» Александр Саяпин.

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», мэр города Александр Соколов поручил усилить контроль за работой жилищно-эксплуатационных служб. Градоначальник велел тщательнее следить за крышами жилых домов и уровнем снега на них.


 

Сегодня сотрудники отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ городской администрации осмотрели несколько улиц, проверяя качество работ по устранению наледи на крышах домов. На данный момент ситуация с сосульками не достигла ещё своего пика: положительных температур ещё не было, снег не так активно тает. Однако коммунальщики активно готовятся к весенней капели — ледяной прирост ожидают во второй половине марта. Чистка кровель ложится на плечи не только эксплуатационных служб, но и местных жителей. Если на балконе или подоконнике образовались сосульки, избавиться от них — это забота владельца квартиры. Также, если жилым домом управляют непосредственно собственники, не прибегая к посторонней помощи, то и крышу они обязаны очистить за свой счёт, наняв подрядную бригаду.
 
 
«В течение двух дней бригады очищали крыши. Оперативные бригады работали по обращениям и заявлениям граждан. Мы с вами видим результаты их работы. Два дня был снегопад, но люди уже отработали заявки. Особенно это важно на скатных кровлях: мы не должны допускать образование сосулек и наледи, потому что это опасно, особенно когда уклон крыши более 45 градусов. Осадков обильных у нас в этом году не было. Ждем оттепели — тогда ситуация будет стоять наиболее остро», — рассказала в беседе с корреспондентом агентства заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ администрации города Марина Морозова.

Уровень снега на скатных крышах не должен превышать 15 сантиметров. Чистить их нужно только при помощи автовышки, иначе работники рискуют повредить шифер.


 

 

 

 
На плоских крышах допустимый слой снега — не более 30 сантиметров. Чистить их проще и дешевле— автовышка там уже не нужна. По этому виду покрытия кровли безопасно ходить.
 

 

«На сегодняшний день мы выполнили план по очистке кровель от снега и сосулек более чем на 70 процентов. Наша задача сейчас — проконтролировать, как управляющие организации проводят мероприятия, соблюдается ли техника безопасности и в какие сроки устраняется наледь и сосульки. Мы проверяем всё, что касается жилых домов — это ТСЖ, ЖСК и все предприятия, которые обслуживают жилищные организации. Привлекать к ответственности могут только органы жилищного надзора. Штрафы очень высокие — от 15 до 300 тысяч рублей. За зимний период этого года не зафиксировано ни одного случая схода снега и падения сосулек, которые привели к травмам людей и порче имущества. Так как ужесточилась ответственность управляющих организаций за некачественное предоставление услуг, стали больше следить за порядком», — подытожила Марина Морозова.

 
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