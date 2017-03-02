В Хабаровске уничтожили санкционные яблоки и виноград

В дальневосточной столице обнаружили продукты, которые ввезли в регион из стран Евросоюза. Яблоки из Польши и виноград из Нидерландов попали в Хабаровск незаконно, и их пришлось уничтожить.

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провели совместный рейд с сотрудниками управления МВД России по городу. Они посетили оптово-розничный рынок «Многорядов» на проспекте 60-летия Октября. При проверке выяснилось, что на предприятии есть 133 килограмма яблок, привезённых из Польши, и виноград из Нидерландов весом 265 килограммов. Все продукты были свежими, и их допустили к свободной реализации.

В целях защиты национальных интересов России президент в 2014 году подписал указ, который запрещает ввоз продовольственной продукции, поставляемой из США, стран Европейского союза, Албании, Австралии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии и Черногории. Поэтому, как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, выявленные яблоки и виноград изъяли, а затем уничтожили механическим путём — мусоропрессовочной машиной. После этого продукцию вывезли на полигон твёрдых бытовых отходов в присутствии представителя владельца груза и незаинтересованных лиц.