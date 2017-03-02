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К проблемам военных городков Хабаровского края привлекут Сергея Шойгу

К проблемам военных городков Хабаровского края привлекут Сергея Шойгу
Министру обороны России направят вопросы касательно ЖКХ
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В парламенте Хабаровского края обсудили проблемы ЖКХ, с которыми сталкивается население военных городков региона. Депутаты решили направить перечень вопросов на эту тему к министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы их обсудили в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местные жители не один год жалуются, что их не устраивает качество оказания коммунальных услуг. В частности, они возмущаются периодическим отсутствием газа, горячей воды, отопления, а также негодуют по поводу несоразмерно высоких сумм по счетам. В конце октября в военном городке Таёжный у школьников начались внеплановые каникулы из-за отсутствия отопления. Местная котельная, которую обслуживала фирма «Теплосервис» из Санкт-Петербурга, работала «с колёс», необходимого запаса топлива коммунальщики своевременно не создали. Ответа на жалобы компания не давала, из-за чего «ГУ ЖКХ» отказалось от услуг подрядчика и с 1 ноября 2016 года начало оказывать услуги населению собственными силами. В компании пообещали, что решат все жилищные проблемы населения военных городков региона как можно скорее.

«ГУ ЖКХ» намеревалось работать с обитателями подконтрольных жилмассивов по вопросам долгов, чтобы, в свою очередь, выплатить все деньги поставщикам услуг. Однако 13 января этого года энергетики запланировали обесточить 92 объекта управляющей организации АО «ГУ ЖКХ» за долг в 178,2 миллиона рублей. В управляющей компании эти действия назвали шантажом и объяснили, что оплата счетов за свет на тот день составила около 90 %.

Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, жители военных городков продолжают жаловаться на проблемы в своих домах, которые никем не решаются.

«…У нас текут крыши, в квартирах сырость и плесень, подвалы затоплены. …Сложилась реальная угроза жизни проживающих в наших домах — ввиду постоянной протечки крыши происходит замыкание электропроводки как в квартирах, так и в подъездах …ремонтные работы, обещанные ещё год назад, не выполнены…», — сообщается в коллективном обращении жителей Восточного городка города Бикина депутатам региона.

«По информации обособленного подразделения «Хабаровское» ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУ ЖФ»), сформирован план текущего ремонта домов. Порядка 86 % домов подлежат текущему ремонту в этом году. Хотя поступающие обращения граждан заставляют сомневаться в этой информации», — подчеркнула депутат края Евгения Арефьева.

В региональном парламенте «ГУ ЖФ» рекомендовали наладить качественное оказание услуг, продолжить разъяснительную работу с жителями многоквартирных домов, чтобы те погасили свои задолженности, и активизировать претензионно-исковую деятельность. Отдельно первый заместитель председателя Законодательной Думы края Юрий Матвеев рекомендовал разобраться с начислением ОДН жителям домов, находящихся под управлением «ГУ ЖФ».

 
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