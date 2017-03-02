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Сапёры ВВО в Хабаровском крае освоили новую тактику установки мин

Сапёры ВВО в Хабаровском крае освоили новую тактику установки мин
Эта тренировка готовит военных к всеармейским соревнованиям
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

На полевых тренировках в регионе сапёры Восточного военного округа впервые применили новую методику установки минного поля. Во время тактико-специального учения инженерного подразделения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, они в максимально приближенных к боевым условиях впервые размещали снаряды по специальному шнуру. Военнослужащие разделились на расчёты по двое.

«В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие в составе сапёрных взводов отработали задачи по установке минного поля по минному шнуру. По замыслу учения отделения сапёрного взвода были разделены на расчёты, состоящие из двух человек. Данная тактика применяется впервые и обеспечивает установку мин наиболее эффективным способом», — рассказал корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Он отметил, что сапёры пошагово отработали весь процесс установки минного поля, выполнив боевую задачу в кратчайшие сроки. Такие тренировки, по словам Гордеева, в том числе помогают военнослужащим подготовиться к всеармейским состязаниям «Безопасный маршрут».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало и о других учениях военнослужащих ВВО в регионе. Так, экипажи боевых машин пехоты учебных центров Восточного военного округа провели боевые стрельбы на полигонах. Аналогичные тренировки прошли в Забайкалье. Всего в учениях приняли участие больше 500 экипажей. В этом году уже проверяли боевую готовность пехотинцев ВВО. Военные отразили атаки обнаруженных с воздуха диверсионных групп условного противника, а также преодолели участки условно заражённой местности.

 
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