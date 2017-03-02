Комсомольчанку отправят под суд за продажу "призрачной" одежды и обуви

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в мошенничестве. Девушка через Интернет торговала одеждой и обувью, которой у неё на самом деле не было. На доверчивых покупателях она заработала около 91 тысячи рублей.

Правоохранители выяснили, что 25-летняя фигурантка размещала в популярной социальной сети объявления о продаже одежды и обуви для детей и взрослых. Когда покупатель с ней связывался, злоумышленница предлагала перевести полную стоимость товара на свой банковский счёт. После получения денег девушка отправляла контакт обманутого клиента в список игнорируемых.

Следователям удалось доказать причастность фигурантки к 10 аналогичным случаям. Так, от действий девушки пострадала 30-летняя жительница посёлка Березовый Солнечного района края. Женщина лишилась около 14 тысяч рублей, которые заплатила за несуществующие детские вещи. Ещё одной жертвой злоумышленницы стала 33-летняя жительница Амурска. Потерпевшая перечислила на счёт продавца порядка пяти тысяч рублей, но одежду ей так и не доставили.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о похожих случаях. Например, комсомольчанка заработала на аналогичном мошенничестве 59 тысяч рублей. Её жертвами стали жители разных регионов России, которые хотели купить у продавца двухколёсный транспорт, одежду и обувь. А в дальневосточной столице мужчина заработал 200 тысяч рублей на торговле несуществующими автозапчастями. Оба злоумышленника обманывали своих клиентов через Интернет.