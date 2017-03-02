Пауэрлифтеры из Хабаровского края завоевали путёвки на первенство мира

Сегодня четверг, 02 марта 2017 года, 12:21
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
В Хабаровском крае междугородние трассы вновь открыли для автобусов
В Хабаровском крае междугородние трассы вновь открыли для автобусов
Хабаровские перевозчики не станут повышать цены в марте
Хабаровские перевозчики не станут повышать цены в марте
Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
Приморский океанариум изменил цены на билеты
Приморский океанариум изменил цены на билеты
Регионы:


Популярное
вчера, 14:34
Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
вчера, 15:20
Болельщики "СКА-Нефтяника": мы не можем смотреть, как убивают хоккей
сегодня, 09:35
Приморский океанариум изменил цены на билеты
час назад
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
вчера, 16:15
"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
вчера, 17:04
В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими
вчера, 17:32
Приморцам напомнили о необходимости прививки против энцефалита
вчера, 23:49
C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
вчера, 17:36
В Охотском море горит рыболовецкий сейнер
вчера, 13:01
Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 14:34
27

Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
вчера, 16:10
8

В Хабаровске собственник дома больше 20 лет не мог выселить жильцов
вчера, 16:15
7

"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
вчера, 17:10
5

ЛГБТ-активисты обжалуют решение хабаровской мэрии о запрете парада
вчера, 19:16
5

По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы
вчера, 13:01
4

Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока
вчера, 23:49
4

C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
сегодня, 09:35
3

Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 17:04
2

В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими
вчера, 18:49
2

Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок вчера, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 979



Система Orphus

Пауэрлифтеры из Хабаровского края завоевали путёвки на первенство мира

Пауэрлифтеры из Хабаровского края завоевали путёвки на первенство мира
Спортсмены выиграли золотые медали на всероссийских соревнованиях
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Хабаровского края

Представители Хабаровского края войдут в состав сборной России для участия в первенствах Европы и мира по пауэрлифтингу. Они получили это право благодаря высоким результатам, показанным на федеральных соревнованиях в Ижевске.

В состязании среди юниоров до 23 лет Владимир Колотов в весовой категории до 53 килограммов и Савелий Киремейский в весе до 59 килограммов завоевали серебряные медали и получили путёвки на первенство Европы, которое пройдёт в мае.

Победители первенства России в весе до 74 килограммов Константин Дунин и Константин Арзамасов в весе свыше 120 килограммов в августе отправятся на первенство мира в США. Также в состав российской сборной на мировое первенство вошла хабаровчанка Светлана Сабурова. Она выиграла турнир среди девушек до 18 лет в весовой категории до 72 килограммов. При этом спортсменка выполнила норматив мастера спорта.

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, на первенстве России по пауэрлифтингу сборная Хабаровского края заняла первое общекомандное место, опередив соперников из Омской и Кемеровской областей.

Кроме того, успешно выступили пауэрлифтёры Хабаровского края на чемпионате и первенстве России по троеборью, проходившему в Кстово Нижегородской области. Владислав Аксёненков стал обладателем серебряной медали чемпионата страны в весовой категории до 105 килограммов, а Михаил Власов — победителем первенства в весе до 120 килограммов.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru