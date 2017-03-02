Пауэрлифтеры из Хабаровского края завоевали путёвки на первенство мира

Представители Хабаровского края войдут в состав сборной России для участия в первенствах Европы и мира по пауэрлифтингу. Они получили это право благодаря высоким результатам, показанным на федеральных соревнованиях в Ижевске.

В состязании среди юниоров до 23 лет Владимир Колотов в весовой категории до 53 килограммов и Савелий Киремейский в весе до 59 килограммов завоевали серебряные медали и получили путёвки на первенство Европы, которое пройдёт в мае.

Победители первенства России в весе до 74 килограммов Константин Дунин и Константин Арзамасов в весе свыше 120 килограммов в августе отправятся на первенство мира в США. Также в состав российской сборной на мировое первенство вошла хабаровчанка Светлана Сабурова. Она выиграла турнир среди девушек до 18 лет в весовой категории до 72 килограммов. При этом спортсменка выполнила норматив мастера спорта.

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, на первенстве России по пауэрлифтингу сборная Хабаровского края заняла первое общекомандное место, опередив соперников из Омской и Кемеровской областей.

Кроме того, успешно выступили пауэрлифтёры Хабаровского края на чемпионате и первенстве России по троеборью, проходившему в Кстово Нижегородской области. Владислав Аксёненков стал обладателем серебряной медали чемпионата страны в весовой категории до 105 килограммов, а Михаил Власов — победителем первенства в весе до 120 килограммов.