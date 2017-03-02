В Хабаровском крае междугородние трассы вновь открыли для автобусов

С закрытых из-за плохих погодных условий автомобильных трасс Хабаровского края сняли временные ограничения. Сегодня, 2 марта, междугородний общественный транспорт вновь может двигаться из дальневосточной столицы в Комсомольск-на-Амуре, из Лидоги в Ванино и в обратных направлениях.

«Сегодня с 11:00 краевое управление ГИБДД рекомендует открыть обе трассы для пассажирских перевозок. Решение об открытии трасс принимает «Дальуправтодор», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону Ольга Голубева.

Ранее агентство писало, что трассы Хабаровск — Комсомольск и Лидога — Ванино перекрыли для автобусов категорий «М2» и «М3» вечером 28 февраля по рекомендации управления ГИБДД УМВД России по региону. На дорогах региона наблюдались сильный снег, метель, недостаточные условия видимости. Также на проезжей части образовался гололёд. По данным дежурно-диспетчерской службы краевого правительства, в день введения ограничения федеральные трассы и автодороги региона расчищали 44 единицы техники. В Хабаровске работали 113 специальных машин, уборку проводили 1 588 человек. За это время с улиц города удалось вывезти 845 кубометров снега.