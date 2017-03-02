Хабаровский край включили в Туристскую ассоциацию регионов России

Губернаторы и представители девяти субъектов России подписали учредительные документы о создании Туристской ассоциации регионов России. В неё вошёл, в том числе, и Хабаровский край.

Как сообщает РИА Новости, главой координационного совета турассоциации стал глава Алтайского края Александр Карлин, наблюдательный совет организации возглавила Галина Карелова. В учредительный совет вошли девять губернаторов, в том числе Вячеслав Шпорт.

«Россия, по данным Всемирной туристской организации, в 2016 году впервые вошла в десятку наиболее посещаемых туристами государств. Однако мы видим, что это скромное начало, поскольку в валовом внутреннем продукте туризм занимает очень небольшую долю — 1,5 %. И мы видим большой потенциал в развитии туризма. В этой части было принято предложение обратиться к субъектам России, главам субъектов с тем, чтобы узнать их мнение по поводу создания Туристской ассоциации регионов России. На сегодняшний день эту идею поддержали 40 субъектов Российской Федерации и 12 федеральных министерств и ведомств», — рассказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Фонд развития Дальнего Востока планирует в ближайшее время создать совместно с азиатскими инвесторами фонд для реализации проектов в сфере туризма. Его размер составит один миллиард долларов. Сейчас проходит отбор проектов для инвестиций, в том числе туристических. Одним из них может стать трасса на ГЛК «Холдоми» в Хабаровском крае. Ему хотят выделить субсидии на развитие горнолыжных склонов.

Также регион сам занялся оценкой туристической привлекательности. В Хабаровском крае началась аккредитация туристических маршрутов. Их оценивают по наличию профессиональных гидов, новизне и актуальности направления, безопасности, транспортной доступности. Маршруты, которые одобрили эксперты, включат в специальный региональный сборник для туристов.