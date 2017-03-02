В Хабаровском крае любителей рыбалки на льду не остановил приход тепла

Весна в Хабаровский край пришла раньше срока, но, несмотря на это, жители региона продолжают испытывать судьбу. Они не перестают рыбачить на льду и переезжать на другие берега рек в несанкционированных местах. Поэтому на особо популярных участках ведут дежурство спасатели.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», потепление наступило в дальневосточной столице 28 февраля: отметки термометров приблизились к нулю градусов по Цельсию. Комфортная погода сохранялась и в первый день календарной весны, а сегодня, 2 марта, пришло похолодание, которое, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели. Два дня тепла сказались на состоянии льда на побережье Охотского моря: за считанные секунды там отстыковался толстый слой замёрзшей воды. Отдыхающие в панике перебрасывали вещи и убегали на соседний берег.

Жителям края, которые не боятся экстремальной рыбалки, такая погода по душе. Так, хабаровчанин Павел Соболев легко рассекает буром ледяную корку и занимается своим хобби.

«Да! Уже хорошо идёт: лёд уже помягче стал», — сообщил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Павел Соболев.

Переправа в пригороде Хабаровска, проходящая недалеко от села Воронежское-2, не входит в число официальных. Однако тех, кто очень торопится на другой берег, опасность не останавливает.

«С той стороны идёт как бы проталина. Ближе к этому берегу даже начинаешь идти пешком, и видно, что вода снизу поддавливает», — объяснил местный житель.

На льду дежурят специалисты Росприроднадзора, ГИМС и ГИБДД, поскольку место несанкционированного передвижения по Амуру может стать местом происшествия. Их опасения разделяют водолазы, которые неподалёку чистят коллектор профилактория.

«В этом году зима, так скажем, немножко потеплее. И, судя по толщине льда, потому что приходится постоянно рубить майны, мы видим, что лёд немного тоньше», — сделал заключение водолаз Василий Галимон.

В гидрометцентре уже прогнозируют раннее вскрытие рек из-за тёплой зимы. Однако, по словам специалистов, край ещё накроет снегопадами в этом сезоне.