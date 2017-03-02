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Хабаровские перевозчики не станут повышать цены в марте

Хабаровские перевозчики не станут повышать цены в марте
Постепенное и небольшое удорожание произойдёт только к лету
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Муниципальные и коммерческие перевозчики Хабаровска опровергли информацию о том, что с 15 марта повысят цену на проезд до 25 рублей. Стоимость билетов увеличится к лету и лишь у некоторых предпринимателей.

«Ещё с 15 июля 2016 года перевозчики самостоятельно имеют право устанавливать стоимость проезда. Муниципальные перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, сейчас готовят документы, делают расчёты. Всё это рассмотрит комитет по ценам и тарифам Хабаровского края и вынесет решение. Как правило, это происходит в мае», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Коммерческие перевозчики обсуждают вопрос повышения стоимости проезда с конца 2016 года, однако поднимать цены до 25 рублей с 15 марта не намерены.

«Я знаю, что этот вопрос обсуждался Союзом независимых перевозчиков. Перевозчики, с которыми я общалась, говорят о том, что рассматривать этот вопрос преждевременно. В нашей ассоциации пока повышать цены не намерены», — рассказала председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова.

В Независимой ассоциации перевозчиков Хабаровска информацию о подорожании проезда с 15 марта также не подтвердили. По словам председателя организации Валентина Шадуя, некоторые предприниматели увеличат стоимость до 23 или 25 рублей, но не все сразу и не в определённый срок.

«Я думаю, что мы увидим это в разных автобусах в разное время. Определённой договорённости об увеличении стоимости проезда у перевозчиков нет», — отметил Валентин Шадуя.

 
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