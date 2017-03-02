В Хабаровске вора вычислили по следам на снегу

Мужчина украл чугунную печь на глазах хозяйки и перетащил к себе во двор

В дальневосточной столице 26-летний мужчина будет отвечать перед законом за кражу из-за собственной неосмотрительности. Злоумышленник похитил чужое имущество на глазах у владельцев, да ещё и оставил за собой следы, по которым правоохранители без труда нашли его.

Фигурант решил поживиться чугунной печью, которая стояла во дворе чужого частного дома. Он зашёл на территорию владения и вынес металлическое изделие. Но мужчина не учёл два обстоятельства. Свидетелем кражи стала владелица подворья. А подозреваемый, перемещая печку, оставил на снегу явные следы, которые вели к соседскому дому.

Хозяйка имущества оценила ущерб от кражи в пять тысяч рублей. Фигуранта задержал экипаж патрульно-постовой службы при участии оперативников городского отдела полиции № 11. Подозреваемый дал признательные показания и написал явку с повинной. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенную печку изъяли и вернули законной владелице. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.