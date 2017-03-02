Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже

Скоростной теплоход А45-2, который выпускают хабаровские судостроители, выйдет на маршрут Хабаровск-Фуюань. Уникальные технические характеристики судна позволят ему преодолевать расстояние между двумя городами гораздо быстрее, чем могут себе позволить сегодняшние перевозчики — правда, пассажирам придётся доплатить за стремительность и комфорт.

Агентство писало, что первые теплоходы из дальневосточной столицы в соседний китайский город отправляются в день официального старта навигации на Амуре. Как правило, это начало мая или последние дни апреля. Сначала в плавание выходят сотрудники туристических компаний и руководители предприятия, курирующего речные перевозки.

О том, что правительство региона планирует поставить высоко оценённый президентом страны теплоход на международные рейсы, депутатам Законодательной Думы края рассказал начальник управления туризма Виталий Селюков. Чиновника спросили о том, не собираются ли использовать судно А45-2 на будущих круизных маршрутах по Амуру.

«При всех несомненных достоинствах — это пассажирское, а не круизное судно. Оно не располагает каютами для комфортного проживания в течение долгого времени, кают-компанией, рестораном, баром, кинотеатром, палубами. Поэтому мы в период навигации планируем использовать его на китайском направлении», — сказал Виталий Селюков.

Он уточнил, что скоростной теплоход будет работать на «безвизовом канале» — то есть в рамках соглашения о безвизовых поездках, заключённого представителями России и КНР. Документ предполагает выезд до 30 тысяч граждан в год с каждой стороны.

«Если такое судно встанет на маршрут, «плечо» Хабаровск — Фуюань сократится по времени, да и гражданам будет интересно. Вероятно, несколько увеличится и цена, но комфорт и сэкономленное время того стоят», — заключил чиновник.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Владимир Путин побывал на борту хабаровского скоростного судна и высоко оценил работу местных специалистов. Губернатор Вячеслав Шпорт сообщил, что у местных судостроителей скоро появятся новые заказы на теплоходы проекта А45-2. Судно обладает уникальными для Дальнего Востока техническими характеристиками. Оно оснащено специальными водомётными двигателями большой мощности, которые позволяют развивать скорость больше 70 километров в час, и имеет небольшую осадку, что позволяет использовать его на маловодных направлениях.

Первый теплоход проекта А45-2, названный в честь 70-летия Победы, спустили на воду со стапелей Хабаровского судостроительного завода в мае 2015 года, но в эксплуатацию сдали только в июне 2016-го. На такие суда руководство региона возлагает большие надежды. По мнению чиновников, они смогут заместить уже устаревший существующий речной флот. Интерес к теплоходам проекта А45-2 проявили также в Красноярском крае, Якутии и Китае.