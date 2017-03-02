Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже

Сегодня четверг, 02 марта 2017 года, 12:18
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
В Хабаровском крае междугородние трассы вновь открыли для автобусов
В Хабаровском крае междугородние трассы вновь открыли для автобусов
Хабаровские перевозчики не станут повышать цены в марте
Хабаровские перевозчики не станут повышать цены в марте
Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
Приморский океанариум изменил цены на билеты
Приморский океанариум изменил цены на билеты
Регионы:


Популярное
вчера, 14:34
Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
вчера, 15:20
Болельщики "СКА-Нефтяника": мы не можем смотреть, как убивают хоккей
сегодня, 09:35
Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 16:15
"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
час назад
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
вчера, 17:04
В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими
вчера, 17:32
Приморцам напомнили о необходимости прививки против энцефалита
вчера, 23:49
C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
вчера, 17:36
В Охотском море горит рыболовецкий сейнер
вчера, 13:01
Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 14:34
27

Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
вчера, 16:10
8

В Хабаровске собственник дома больше 20 лет не мог выселить жильцов
вчера, 16:15
7

"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
вчера, 17:10
5

ЛГБТ-активисты обжалуют решение хабаровской мэрии о запрете парада
вчера, 19:16
5

По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы
вчера, 13:01
4

Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока
вчера, 23:49
4

C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
сегодня, 09:35
3

Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 17:04
2

В Приморье дачные воры на поверку оказались военнослужащими
вчера, 18:49
2

Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок вчера, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 979



Система Orphus

Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже

Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже
Власти региона планируют выпустить на маршрут теплоходы А45-2, которые похвалил Путин
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Валерий Спидлен

Скоростной теплоход А45-2, который выпускают хабаровские судостроители, выйдет на маршрут Хабаровск-Фуюань. Уникальные технические характеристики судна позволят ему преодолевать расстояние между двумя городами гораздо быстрее, чем могут себе позволить сегодняшние перевозчики — правда, пассажирам придётся доплатить за стремительность и комфорт.

Агентство писало, что первые теплоходы из дальневосточной столицы в соседний китайский город отправляются в день официального старта навигации на Амуре. Как правило, это начало мая или последние дни апреля. Сначала в плавание выходят сотрудники туристических компаний и руководители предприятия, курирующего речные перевозки.

О том, что правительство региона планирует поставить высоко оценённый президентом страны теплоход на международные рейсы, депутатам Законодательной Думы края рассказал начальник управления туризма Виталий Селюков. Чиновника спросили о том, не собираются ли использовать судно А45-2 на будущих круизных маршрутах по Амуру.

«При всех несомненных достоинствах — это пассажирское, а не круизное судно. Оно не располагает каютами для комфортного проживания в течение долгого времени, кают-компанией, рестораном, баром, кинотеатром, палубами. Поэтому мы в период навигации планируем использовать его на китайском направлении», — сказал Виталий Селюков.

Он уточнил, что скоростной теплоход будет работать на «безвизовом канале» — то есть в рамках соглашения о безвизовых поездках, заключённого представителями России и КНР. Документ предполагает выезд до 30 тысяч граждан в год с каждой стороны.

«Если такое судно встанет на маршрут, «плечо» Хабаровск — Фуюань сократится по времени, да и гражданам будет интересно. Вероятно, несколько увеличится и цена, но комфорт и сэкономленное время того стоят», — заключил чиновник.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Владимир Путин побывал на борту хабаровского скоростного судна и высоко оценил работу местных специалистов. Губернатор Вячеслав Шпорт сообщил, что у местных судостроителей скоро появятся новые заказы на теплоходы проекта А45-2. Судно обладает уникальными для Дальнего Востока техническими характеристиками. Оно оснащено специальными водомётными двигателями большой мощности, которые позволяют развивать скорость больше 70 километров в час, и имеет небольшую осадку, что позволяет использовать его на маловодных направлениях.

Первый теплоход проекта А45-2, названный в честь 70-летия Победы, спустили на воду со стапелей Хабаровского судостроительного завода в мае 2015 года, но в эксплуатацию сдали только в июне 2016-го. На такие суда руководство региона возлагает большие надежды. По мнению чиновников, они смогут заместить уже устаревший существующий речной флот. Интерес к теплоходам проекта А45-2 проявили также в Красноярском крае, Якутии и Китае.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • ХэйЛун  (21 минуту назад)

    насколько быстрее? на 50минут? и так ЛунТаны 1 час идут до Фуюаня, за это время многие туристы успевают расслабиться и подготовиться к встрече с иноземщиной. Лучше бы самолет до Фуюаня запустили напрмую и таможню сделали в 5 раз быстрее



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru